世界盃2026‧預告｜東道主墨西哥對捷克和波已確保首名出線 巴西要爭首名仍需大炒蘇格蘭

美加墨世界盃今天開始進行最後一輪分組賽，故同組比賽會安排在相同時間開波。主辦國之一的墨西哥於A組已穩出線，今仗賽和捷克便可確保首名晉級32強。而足球王國巴西於C組雖暫居榜首，但要以首名出線今仗對蘇格蘭仍要爭取大捷。至於B組瑞士對加拿大上演小組首名之爭。

瑞士 VS 加拿大(Now 616/618 凌晨03:00直播)

波斯尼亞 VS 卡塔爾(Now 617/619 凌晨03:00直播)

瑞士(左)上仗擊敗波斯尼亞。路透社

瑞士(左)上仗擊敗波斯尼亞。路透社

加拿大上仗大勝卡塔爾。路透社

加拿大上仗大勝卡塔爾。路透社

B組瑞士與加拿大賽前同樣兩戰1勝1和得4分，而加拿大得失球較佳暫居榜首，所以，瑞士要爭首名今仗需要全力爭勝。而瑞士隊長格列沙加今屆表現麻麻，瑞士要贏波他今仗的演出必須改善。

另一邊廂，波斯尼亞與卡塔爾同得1分排第3、4位，要爭以最佳第3名出線務必全取3分。論實力波斯尼亞應在卡塔爾之上，尤其後者的豆腐防線於上仗對加拿大狂失6球形同虛設，今仗恐怕難抵擋有祖禾盧傑壓陣的波斯尼亞鋒線。

蘇格蘭 VS 巴西(Now 616/618 早上06:00直播)

摩洛哥 VS 海地(Now 617/619 早上06:00直播)

足球王國巴西於C組首輪與摩洛哥賽和1:1表現令人失望，尤幸在上仗對魚腩海地進攻方面有所改善，雲尼斯奧斯祖利亞重拾射手本色和馬菲奧斯根夏更梅開二度。今仗巴西正好利用雲尼斯奧斯的速度去攻破蘇格蘭的硬朗防線。

至於摩洛哥僅得失球不及巴西排小組次席，今輪對已篤定出局的海地，必定盡量爭取大捷，以備與巴西計算得失球爭小組首名出線。

南非 VS 南韓(Now 616/618 早上09:00直播)

捷克 VS 墨西哥(Now 617/619 早上09:00直播)

主辦國之一的墨西哥於A組兩戰全勝已經穩奪出線32強資格，今輪對捷克只要和波拿1分便可確保首名出線。對手捷克上仗對南非久攻之下未能拉開比數，更因後防失誤被追和，攻守表現同樣麻麻，實無力當墨西哥難路虎。

同組，南韓實力與拚勁都在南非之上，今仗贏波出線應該不成問題。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃2026賽程。

2026世界盃賽程。

2026世界盃賽程。

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世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。