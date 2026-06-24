Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026‧預告｜東道主墨西哥對捷克和波已確保首名出線 巴西要爭首名仍需大炒蘇格蘭

足球世界
更新時間：16:50 2026-06-24 HKT
發佈時間：16:50 2026-06-24 HKT

美加墨世界盃今天開始進行最後一輪分組賽，故同組比賽會安排在相同時間開波。主辦國之一的墨西哥於A組已穩出線，今仗賽和捷克便可確保首名晉級32強。而足球王國巴西於C組雖暫居榜首，但要以首名出線今仗對蘇格蘭仍要爭取大捷。至於B組瑞士對加拿大上演小組首名之爭。

瑞士 VS 加拿大(Now 616/618 凌晨03:00直播)
波斯尼亞 VS 卡塔爾(Now 617/619 凌晨03:00直播)

瑞士(左)上仗擊敗波斯尼亞。路透社
瑞士(左)上仗擊敗波斯尼亞。路透社
瑞士(左)上仗擊敗波斯尼亞。路透社
瑞士(左)上仗擊敗波斯尼亞。路透社
加拿大上仗大勝卡塔爾。路透社
加拿大上仗大勝卡塔爾。路透社
加拿大上仗大勝卡塔爾。路透社
加拿大上仗大勝卡塔爾。路透社

B組瑞士與加拿大賽前同樣兩戰1勝1和得4分，而加拿大得失球較佳暫居榜首，所以，瑞士要爭首名今仗需要全力爭勝。而瑞士隊長格列沙加今屆表現麻麻，瑞士要贏波他今仗的演出必須改善。
另一邊廂，波斯尼亞與卡塔爾同得1分排第3、4位，要爭以最佳第3名出線務必全取3分。論實力波斯尼亞應在卡塔爾之上，尤其後者的豆腐防線於上仗對加拿大狂失6球形同虛設，今仗恐怕難抵擋有祖禾盧傑壓陣的波斯尼亞鋒線。

蘇格蘭 VS 巴西(Now 616/618 早上06:00直播)
摩洛哥 VS 海地(Now 617/619 早上06:00直播)

足球王國巴西於C組首輪與摩洛哥賽和1:1表現令人失望，尤幸在上仗對魚腩海地進攻方面有所改善，雲尼斯奧斯祖利亞重拾射手本色和馬菲奧斯根夏更梅開二度。今仗巴西正好利用雲尼斯奧斯的速度去攻破蘇格蘭的硬朗防線。
至於摩洛哥僅得失球不及巴西排小組次席，今輪對已篤定出局的海地，必定盡量爭取大捷，以備與巴西計算得失球爭小組首名出線。

南非 VS 南韓(Now 616/618 早上09:00直播)
捷克 VS 墨西哥(Now 617/619 早上09:00直播)

主辦國之一的墨西哥於A組兩戰全勝已經穩奪出線32強資格，今輪對捷克只要和波拿1分便可確保首名出線。對手捷克上仗對南非久攻之下未能拉開比數，更因後防失誤被追和，攻守表現同樣麻麻，實無力當墨西哥難路虎。
同組，南韓實力與拚勁都在南非之上，今仗贏波出線應該不成問題。

↓↓世界盃2026│Viu TV 免費直播詳情↓↓

世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。
世界盃2026，Viu TV 免費播放25場比賽時間表。

世界盃分組賽開波時間

世界盃2026賽程。
世界盃2026賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。
2026世界盃賽程。

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息
影視圈
6小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
22小時前
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
「億萬闊太」袁彩雲富豪老公罕曝光  撞樣馬浚偉官仔骨骨  女兒小學畢業神複製母美貌
影視圈
8小時前
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支震驚網民：過得好舒爽......
月入七萬自認「草根階層」？二人家庭嘆零儲蓄 詳列開支遭網民批理財不善：根本唔係必要
生活百科
6小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
2026-06-23 14:44 HKT
山西挖眼案｜盲童「小斌斌」成學霸 特殊教育高考721分全國第一
即時中國
4小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
3小時前