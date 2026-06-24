世界盃2026｜比寧咸破朗尼最年輕50帽紀錄卻「黑面」 自認不配獲今場最佳球員獎

英格蘭在世界盃次輪0:0悶和加納，中場核心祖迪比寧咸（Jude Bellingham）正選上陣，以22歲359日之齡超越名宿朗尼（Wayne Rooney，23歲159日），成為英格蘭男足史上最年輕達成50次「喼帽」的球員。然而，這位皇馬巨星賽後卻毫無喜色，獲選為今場最佳球員的他更直言自己受之有愧！

締最年輕50帽紀錄 比寧咸慚愧拒領獎

比寧咸今仗正選迎來第50頂「喼帽」，寫下英軍新歷史。不過，他在賽後接受國際足協訪問時，對獲選全場最佳球員感到慚愧，他說：「老實說，我不配拿這個獎。這應該頒給加納的防守球員，他們的防守太出色了。我在比賽中很難投入節奏，雖然感激投票給我的球迷，但對方的表現更值得拿獎。」

嘆英軍患「次戰綜合症」

對於英軍在首輪大勝後隨即失分，比寧咸無奈慨嘆：「一如既往，英格蘭又患上『次戰綜合症（Second-game fever）』。贏了首場，第二場就和波。不過這沒關係，對手為了一場能出線的和局而戰，戰術非常成功，這很公平。」英格蘭失分後，需要在最後一輪迅速重整旗鼓。