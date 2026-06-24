世界盃2026｜卡尼被柏迪全場緊盯 完場前失機「須接受不是每次都能入球」

英格蘭在世界盃第2場分組賽面對加納和波失分，其中哈利卡尼於87分鐘門前失機。他賽後表示「很清楚不是每次都能將機會轉化入球，必須接受」。

加納大打防守反擊，除了鐵桶陣死守英格蘭的進攻，更派出湯馬士柏迪緊盯卡尼。卡尼賽後表示：「大部份時間柏迪都對我人盯人防守，我沒有太多空間回後接應，然後再後上殺入禁區，而且對方在禁區內的防守也做得很好⋯⋯世界盃就是會遇上這樣的比賽，面對一些有實力、陣型緊密的球隊，令我們踢起來非常困難。」

卡尼被柏迪全場緊逼。美聯社

卡尼近門無人看管下失機。路透社

英格蘭0：0加納。美聯社

加納的反擊頗有威脅。美聯社

「大部分時間都能把握到」

但他苦等全場，終於到87分鐘等到一次黃金機會，奧萊利的頭槌中楣彈中後，皮球落在卡尼的面前，但他在無人看管下起腳一飛沖天。卡尼賽後談及這次失機：「我一直在等待這樣的機會，出現在自己面前。對前鋒來說，這是一場需要耐心等待皮球彈到自己腳下的比賽，機會的確出現了。只是我未能好好壓住皮球。我對自己有信心，這樣的機會大部分時間都能把握到。所以事情就是這樣，我很清楚不是每次機會都能轉化成入球，我必須接受。」

杜曹：尊重分組對手 鬥巴拿馬料同樣艱難

英格蘭主帥杜曹對於卡尼今場的處境表示：「敵軍基本上是以10人，對抗我們8人的攻勢，卡尼身邊的空間非常狹窄……哈利獲得了一次他平日幾乎不會錯失的機會，但今天他沒有把握到。」但杜曹認為只是一場和局，無需擔心：「我並不感到沮喪，因為我早已預料到這場會非常艱難。加納身體對抗能力很強，而且投入度極高，非常難攻破。」英格蘭同組有克羅地亞、加納和巴拿馬，賽前被睇高一線，但杜曹表示：「我很尊重分組對手，第3場對巴拿馬預料也會很艱難，他們鬥加納的表現非常出色。」