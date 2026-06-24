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世界盃2026｜迪甘斯喪母回國出席葬禮 將缺席法國大戰挪威

足球世界
更新時間：06:47 2026-06-24 HKT
發佈時間：06:47 2026-06-24 HKT

法國主帥迪甘斯因為母親去世，將不會於法國最後一場分組賽鬥挪威督師。

法國足總發表聲明，指迪甘斯於早上得知母親離世的消息，將會飛回法國出席母親的葬禮：「迪甘斯未能帶領球隊操練，備戰法國鬥挪威一役，並將在I組最後一戰缺席。他已經向身處訓練大本營的法國足總會長菲臘比迪亞路確保，其職務將由助教基爾史堤芬代行，直至他回歸為止。」

迪甘斯將離隊出席母親葬禮。美聯社
迪甘斯將離隊出席母親葬禮。美聯社
迪甘斯將未能在法國鬥挪威一役督師。美聯社
迪甘斯將未能在法國鬥挪威一役督師。美聯社
法國目前兩戰兩勝。美聯社
法國目前兩戰兩勝。美聯社

現年57歲的迪甘斯球員時代曾於1998年以隊長身份，帶領法國贏得世界盃。他由2012年起執教法國，曾領軍於2018年奪得世界盃冠軍，上屆亦殺入決賽，但面對美斯領軍的阿根廷飲恨。

將上演麥巴比大戰夏蘭特

今屆法國與挪威同樣兩戰兩勝，提早一輪鎖定出席32強，最後一場成為首名爭奪戰。這場被視為分組賽階段其中一場最矚目大戰，皆因麥巴比將與夏蘭特正面交鋒；兩人暫時同樣在今屆世界盃攻入4球。

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