世界盃2026｜英格蘭0：0加納 哈利卡尼門前失機

英格蘭今晨於L組出戰第二場分組賽面對加納，下半場狂攻下無功而還，其中哈利卡尼有一次近門失機。最終英格蘭只能以0：0賽和加納。

上半場6射零中目標

英格蘭上半場控球率近八成，但6射零中目標，其中迪格蘭賴斯的罰球高出，算是「三獅軍團」上半場較有威脅的攻門。面對加納企位深的密集防線，朗尼認為英格蘭需要更多走動，試圖打亂對方有組織的防守，令他們更易失位。

三獅軍團下半場早段仍然無甚起色，到57分鐘英格蘭終於有一次較具威脅的射門，皮球由左路運到右路，馬度基在輔位起腳被敵軍守將擋到，之後安東尼哥頓的射門又被加納門將阿薩里一抱入懷。

尼高奧萊利的頭槌中楣。美聯社

卡尼門前失機。美聯社

卡尼無人看管下補中，一飛沖天。美聯社

加納守和英格蘭。美聯社

至於加納的反擊甚具威脅，67分鐘阿度獲得近乎單刀機會，英格蘭門將比克福特跑出禁區攔截，兩人都沒有碰到波下相撞，球證判加納犯規。79分鐘，加納的阿度接應直線後有單刀機會，但他第一下控球甩腳，之後再射門卻射中門前隊友的安東尼施美安。

奧萊利頭槌中柱 古希攻門被護空門

英格蘭末段換入尼高奧萊利、布卡約沙卡和拉舒福特等加強攻力。英格蘭於末段加快節奏狂攻，86分鐘沙卡的射門被救出，到87分鐘英軍有一次黃金機會，尼高奧萊利的頭槌攻門中楣，哈利卡尼無人看管下的近門補射一飛沖天。93分鐘，古希接應左路角球頭槌攻門，但被加納球員於白界前護空門。兩軍最終互交白卷，戰績均為1勝1和得4分。