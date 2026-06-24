世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長

基斯坦奴朗拿度第6次出戰世界盃，經歷首場因表現一般備受批評後，今晨一吐烏氣，梅開二度成為首名在六屆世盃均有入球球員。C朗拿度賽後向電視鏡頭高呼「我回來了，我回來了」。

葡萄牙今晨面對烏茲別克，有C朗拿度梅開二度，最終以5：0破敵。C朗拿度成為首名六屆均有入球的球員，亦以10球超級葡萄牙名宿尤西比奧，成為葡萄牙於世界盃入球王。

C朗一吐烏氣。美聯社

C朗再創歷史。美聯社

馬天尼斯仍然球隊從首戰失利中有所成長。美聯社

C朗成為首名六屆均有入球球員。美聯社

相比首戰僅以1：1賽果剛果民主共和國，葡萄牙今晨的表現判若兩隊，而C朗拿度的演出亦成為回應首戰判評的最佳證明。一吐烏氣的C朗在完場後，對着電視鏡頭高呼「我回來了，我回來了」。41歲的C朗賽後接受訪問說：「球隊表現出色，進步了很多，真是否極泰來。當然，就個人而言，打破紀錄總是令人高興的，但我的目標始終是幫助球隊捧盃。」

最後一輪鬥哥倫比亞

至於葡萄牙主帥馬天尼斯，對於球隊表現改善表示：「有時候你需要像首戰那樣的比賽，才能在賽事中成長。今天我們看到了投入度相同、但更成熟的球隊，因為這已不再是揭幕戰了。」葡萄牙的戰績是1勝1和得4分，最後一輪的對手是哥倫比亞。