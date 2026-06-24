世界盃2026｜美國放寬伊朗隊入境限制 可在比賽前兩天抵美

美國國土安全部今晨表示，美方已放寬對伊朗國家隊的入境限制，允許球隊在下一場賽事前兩天入境。

部門發言人表示，球隊仍須在周五西雅圖賽事結束後離境。伊朗足球總會發言人確認，球隊將於周三從墨西哥的大本營出發前往西雅圖，出戰G組最後一場分組賽鬥埃及。根據《美聯社》的報道，白宮FIFA工作小組執行主任Andrew Giuliani表示：「這是我們事前計劃好的。我們打算觀察前兩次移動的情況，若一切順利，考慮到較長的旅途時間，我們便會將提前入境時間延長一天。」

伊朗首戰以2：2賽和新西蘭。美聯社

伊朗頭兩場比賽均在洛杉磯舉行。美聯社

伊朗的大本營在墨西哥。美聯社

頭兩場賽前1天才可入境

伊朗一直對球隊出行被限制，以及戰爭爆發以來面臨的種種挑戰表達不滿。伊朗賽前已有多名官員及隨隊職員被拒入境，而他們頭兩場分組賽均在洛杉磯進行，球隊被要求在賽前1天才獲准入境美國。球隊在賽前1天抵達並不罕見，亦符合國際足聯的規定，但伊朗曾要求獲得更多時間適應東道主城市，並在賽事後充分休息恢復。

查漢巴克殊：盼與其餘47隊待遇相同

日前以0：0賽和比利時後，伊朗中場查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）表示，希望球隊能盡快前往西雅圖，適應鬥埃及的比賽環境：「我們的要求不多，只是希望獲得與其餘47支球隊相同的待遇。希望我們能帶同所有相關人員，讓他們與我們同行，協助球隊備戰。」