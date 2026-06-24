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世界盃2026｜C朗拿度六屆有「士哥」創歷史 梅開二度助葡萄牙大勝烏茲別克

足球世界
更新時間：02:59 2026-06-24 HKT
發佈時間：02:59 2026-06-24 HKT

世界盃球王之爭，基斯坦奴朗拿度不讓美斯專美。他今晨帶領葡萄牙於K組面對烏茲別克於上半場梅開二度，成為首名六屆均有入球球員。葡萄牙最終以5：0擊敗烏茲別克。

C朗拿度於6分鐘創造歷史，他接應簡些路的右路傳中，第一時間起腳射門，為葡萄牙打開紀錄之餘，成為首名六屆有「士哥」球員。葡萄牙於17分鐘拉開比數，一次禁區頂的罰球，正以為會由C朗拿度主理下，原來是由隊友紐奴文迪斯起腳破網，葡萄牙領先到2：0。

C朗拿度上半場梅開二度。美聯社
C朗拿度上半場梅開二度。美聯社
C朗於39分鐘的入球，令他超越尤西比奧成為葡萄牙世盃入球王。美聯社
C朗於39分鐘的入球，令他超越尤西比奧成為葡萄牙世盃入球王。美聯社
C朗創歷史的一刻，成為首名六屆有入球球員。美聯社
C朗創歷史的一刻，成為首名六屆有入球球員。美聯社

超越尤西比奧 成葡萄牙世盃入球王

C朗拿度於39分鐘再破一項紀錄，他接應般奴費南迪斯的直線起腳，皮球慢溜尾袋，為葡萄牙拉開比數至3：0。這是他歷屆世界盃的第10球，超越葡萄牙名宿尤西比奧，成為葡萄牙於世界盃入球最多球員。C朗拿度本在完半場前有機會連中三元，但他面對出迎門將的「Chip射」被烏茲別克球員護空門。葡萄牙半場領先3：0。

葡萄牙於58分鐘有一次美妙罰球組織，C朗拿度假裝主射但向前跑，B費再輕輕笠傳給C朗，後者形成單刀，但他起腳被出迎的烏茲別克門將擋走。緊接的角球葡萄牙再入一球，C朗跑向前點接應，皮球最後彈中烏茲別克門將尼馬托夫入網，葡萄牙憑這個烏龍球領先至4：0。

C朗於73分鐘有一次機會，他接應左路傳中第一時間起左腳，但皮球斜出。他隨即有另一次機會，把握到烏茲別克的門將失誤截得皮球，但他的勁射被尼馬托夫救到。烏茲別克於87分鐘再失波，葡萄牙由拉菲爾利亞奧射成5：0完場。

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