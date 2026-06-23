世界盃2026｜因閃電半場延誤兩小時 麥巴比入兩球力追美斯 法國鎖定出線

世界盃I組，法國面對伊拉克上半場憑麥巴比入球領先，但球賽因為閃電暫停兩小時後才重開下半場。最終法國以3：0擊敗伊拉克，鎖定32強席位。

法國首戰以3：1擊敗塞內加爾，今晨第二場鬥伊拉克同樣贏波。麥巴比於14分鐘助法國打開紀錄，他接應米高奧利斯的回傳，在右路K角位附近起左腳燙射破網，是他個人在世界盃第15個入球。法國上半場控制戰局，有7次射門但僅得這記入球中目標。到了上半場的中段，現場落起大雨，法國半場以1：0。

下半場取消補水暫停

下半場因為閃電延遲開賽；根據規定，球員須等到15分鐘內沒有閃電後，才獲准重返球場，並先會熱身15分鐘再開始比賽。最終延誤約兩小時，才開始下半場比賽。由於長時間延誤，下半場取消了補水暫停。

麥巴比累計入16球 力追美斯

麥巴比於下半場54分鐘再入一球，來自伊拉克的後防失誤，守將塔辛開龍門球橫傳予門將巴素，後者沒為意下被法國的奧士文尼丹比利截得皮球，他橫傳予麥巴比輕鬆射入。27歲的麥巴比追平高路斯歷屆入16球並列第2，落後美斯兩球。

丹比利大賽開齋

原本仍有對抗能力的伊拉克，落後兩球之後亂了陣腳，法國則乘勢一輪狂攻。奧利斯於58分鐘的美妙笠射，差點助法國再拉開比數，但皮球中柱彈出。法國於66分鐘憑丹比利拉開比數至3：0，經過19次在世界盃和歐國盃上陣後，丹比利終於在大賽開齋。伊拉克之後有黃金機會，阿里哈馬迪接應左路傳中伸到盡，皮球僅僅出界。

麥巴比於90分鐘退下火線，法國維持3：0的勝局，賽後錄得兩戰兩勝，提早鎖定出線席位，至於伊拉克則兩戰皆北排包尾。