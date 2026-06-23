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世界盃2026｜美斯18個入球全紀錄 「射失12碼非常憤怒」

足球世界
更新時間：07:40 2026-06-23 HKT
發佈時間：07:40 2026-06-23 HKT

美斯今晨鬥奧地利梅開二度創造歷史，超越德國名宿高路斯成為歷來入球王。他本可以在更早時間獨佔這個美譽，但由於9分鐘射失12碼令紀錄再等待29分鐘才被打破，美斯賽後提及極刑宴客「真的非常憤怒，但我最終彌補過來」。

高路斯笑言「一直說美斯不差」

被超越的高路斯笑言「我一直說美斯不差」，並形容美斯是史上最偉大的球員。美斯今晨在38及95分鐘入球，助阿根廷以2：0擊敗奧地利，他賽後表示：「超越一切，我為這場勝利感到無比高興。這場比賽意義重大，但過程艱難，這個結果讓我們能夠以更從容的心態，面對接下來的賽事。今屆世界盃每一場比賽都非常均勢、非常激烈。我正在享受這個時刻，渴望與隊友一同享受這一切。」

美斯於上半場9分鐘射失12碼。美聯社
美斯於上半場9分鐘射失12碼。美聯社

距離首次踏上世界盃舞台已是整整20年，美斯今周將迎來39歲生日，但他仍然是阿根廷的靈魂人物；今屆球隊兩場所入的5球，均由美斯包辦。除了球迷，隊友對美斯的驚嘆之情依然未褪，柏利迪斯表示：「真的太不可思議了。他在每一次訓練、每一場比賽中都不斷給我們驚喜。這對我們而言是享受，非常珍惜每天與他相處的時光。」

六戰世界盃的美斯，將入球紀錄的數字推前至18球。在他的帶領下，阿根廷已經提早鎖定出線32強席位，美斯的入球紀錄很有可能繼續改寫。

美斯18球全紀錄：

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