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世界盃2026｜杜古趕回倫敦見證兒子出生 周二將回西雅圖歸隊

足球世界
更新時間：06:49 2026-06-23 HKT
發佈時間：06:49 2026-06-23 HKT

比利時翼鋒謝利美杜古日前暫時離開世界盃大軍，趕回倫敦陪伴妻子分娩。他見證兒子順利出世後，將於周二晚飛回西雅圖歸隊。

日前因傷缺席鬥伊朗

杜古在昨晨比利時鬥伊朗一役，沒有列入大軍名軍，主帥魯迪加西亞賽前表示杜古因傷缺陣，最終兩軍互交白卷。他在首場分組賽以1：1賽和埃及後，表示希望暫時離隊回英國見證首胎出生，惹來批評。而英格蘭前鋒屈堅斯力撐杜古，有權利以家庭為先。

杜古於首場分組賽上陣。路透社
杜古於首場分組賽上陣。路透社
杜古將於周二歸隊。路透社
杜古將於周二歸隊。路透社
杜古趕回倫敦見證兒子出世。路透社
杜古趕回倫敦見證兒子出世。路透社

母子平安 兒子命名為Praise

比利時足球總會發表聲明宣布，杜古的妻子周一誕下一名男嬰，命名為Praise：「謝利美在昨日賽前獲悉妻子即將臨盆，由於他已接受適當的醫療治療多日，能夠在無醫療風險的情況下飛回家，在這個非常特別的時刻陪伴家人。他由隨隊醫生陪同下飛回英國，一切進展順利，母親、父親和嬰兒均安好，謝利美將於明日（周二）晚上在西雅圖歸隊。」

比利時位處G組，賽前獲睇高一線，但在頭兩場分組賽分別賽和埃及和伊朗，令人大跌眼鏡。他們最後一戰將於周五在溫哥華鬥新西蘭，是力爭出線的關鍵戰。G組目前由埃及以1勝1和得4分排榜首，伊朗以2分排第2，比利時以同樣分數排第3，新西蘭僅得1分暫時包尾。

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