英超｜馬列斯卡同意執教曼城 車路士料獲1700萬鎊賠償金

曼城即將展開後哥迪奧拿時代，接棒的很有機會是前車路士主帥馬列斯卡。據《天空體育》報道，各方已經達成口頭協議，而曼城將向車路士支付逾1700萬鎊的賠償金。

料簽約3年

報道指馬列斯卡預計將於未來24小時內，前往曼徹斯特簽下一紙3年合約；曼城和車路士暫時未有回應。馬列斯卡於元旦日與車路士協議解除合約後，一直賦閒。他離開車路士時，合約尚餘3年半，報道指曼城一直就馬列斯卡的賠償金問題與車路士談判。

哥迪奧拿帶領曼城10年後離隊。路透社

馬列斯卡料將接替哥迪奧拿帥位。法新社

馬列斯卡於元旦日被車路士解僱。法新社

馬列斯卡於2024年7月由李斯特城轉投車路士，執教近一季半後「落鑊」。他首季執教帶領球隊贏得歐協聯和世界冠軍球會盃冠軍，翌季被炒時車路士排在英超第5位，之後由青年軍教練麥法蘭做替工，直至羅仙尼亞接掌帥印，但後者執掌104日後被炒，球隊再由麥法蘭領軍到季尾，最終「藍戰士」以第10名完成。

曾助哥帥為曼城贏三冠王

至於曼城在哥迪奧拿執教的10年裏，贏得17個重要錦標，馬列斯卡在這段輝煌歷史中功不可沒。他於2020/21球季是曼城U23教頭，領軍贏得這組別聯賽冠軍；2022/23球季更擔任哥迪奧拿的助手，「藍月」在該季奪得三冠王。