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世界盃2026｜美斯梅開二度助阿根廷出線 以18球成歷來入球王

足球世界
更新時間：03:09 2026-06-23 HKT
發佈時間：03:09 2026-06-23 HKT

世界盃J組，美斯再度出場，再次創造歷史。阿根廷憑美斯梅開二度，以2：0擊敗奧地利。美斯六屆入18球，獨佔歷來入球王美譽。阿根廷兩戰兩勝提早鎖定出線，兩場5個入球由美斯包辦。

9分鐘，美斯操刀12碼斜出。美聯社
9分鐘，美斯操刀12碼斜出。美聯社
20分鐘，美斯單刀被奧地利門將舒拉格封到。美聯社
20分鐘，美斯單刀被奧地利門將舒拉格封到。美聯社
32分鐘，美斯的射門被阿拉巴擋出。美聯社
32分鐘，美斯的射門被阿拉巴擋出。美聯社
38分鐘，美斯助阿根廷打開紀錄，並成為世界盃入球王。美聯社
38分鐘，美斯助阿根廷打開紀錄，並成為世界盃入球王。美聯社

9分鐘12碼宴客

小組賽首戰大演帽子戲法的美斯，今場只需要入一球，就能打破高路斯紀錄，獨佔世界盃入球王的美譽。但他於9分鐘操刀12碼射斜，20分鐘單刀被奧地利門將舒拉格用腳封到，32分鐘被力壓的補射被阿拉巴護空門。

美斯於38分鐘終於寫下歷史，來自法根度麥甸拿一次左路傳送，前點的隊友刻意讓皮球漏過，後面的美斯第一時間燙射入網，六戰世界盃的美斯以17球成為世盃歷來入球王，這是他今屆第4個入球。

美斯再創歷史，成為世界盃入球王。路透社
美斯再創歷史，成為世界盃入球王。路透社

阿根廷於下半場繼續搶佔主動，安素費南迪斯在62分鐘於禁區邊燙射，被守將奇雲丹素封到。73分鐘，美斯開出角球，干沙利斯衝前迎頂僅僅斜出。至於奧地利在控球上沒有明顯下風，但他們的攻勢威脅有限，補時3分鐘阿拉巴接應罰球頭槌二傳，雲馬的頭槌斜出算最有威脅。

美斯包辦阿根廷兩場入球

96分鐘，美斯將歷史紀錄再推前，他為隊友送出直線，但隊友的單刀被奧地利門將救出，皮球之後落到美斯腳下，他第二次的起射再射破奧地利大門，個人於歷屆世界盃入18球。最終阿根廷以2：0擊敗奧地利。阿根廷兩戰全勝排J組榜首，兩場入這5球由美斯包辦；奧地利的戰績則是1勝1敗得3分。

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