世界盃2026│伊朗和波要趕飛機離開美國 為比賽16小時往返 教練：偉大的賽果﹗

伊朗周日(21日)在美國洛杉磯賽和比利時後，隨即要搭飛機離開美國，返回墨西哥的基地。由於美國和伊朗衝突，伊朗就算分組3場比賽事都在美國境國進行，他們場的訓練基地要移師至墨西哥，大軍只可在賽前一晚入境美國，完成賽事後要離開，今仗前後僅留美16小時，教練加利路爾(Amir Ghalenoei)指要在16小時內搭乘往返航班，仍能賽和世界排名第9位的比利時，是偉大的賽果。

伊朗完場後立即離開美國

今屆美加墨世盃被編入G組的伊朗，頭兩場小組賽在美國洛杉磯上演，尾輪對埃及就在美國西雅圖舉行。大軍最初的訓練基地設在美國境內，但由於美國和伊朗發生衝突，因為簽證問題僅能將基地設在墨西哥，每場比賽前一晚入境美國，並在賽事結束後要隨時離開。今場伊朗對比利時在當地時間中午12時舉行，大約下午2時完成，前者要乘搭下午4時的飛機離開。

16小時往返 教練指非常煎熬

伊朗最終逗留美國16小時，教練加利路爾指16小時往返真的很艱難：「我們要坐下午4點的航班，要出發離開了。這樣的條件真的很折磨人，我們在這裡待了不到16負時，大軍甚至沒有恢復的時間就離開。我們理應留在這裡一晚，讓球員進行恢復並準備下一場比賽，但這就是我們要面對的情況。球隊以最糟糕的情況出戰世盃，我希望全世界都知道這一點。」

差30厘米甚至擊敗比利時

就算舟車勞頓，伊朗仍踢出精采一仗，與世界排名第9位的比利時賽和，分組兩輪俱和得2分。他們今仗還有前鋒泰利米的入球因越位被推翻，加利路爾指只差30厘米就贏波：「對手是世界上最偉大的球隊之一，擁有優秀的球員，教練席上也有一位偉大的教練。我們仍能製造機會，甚至取得入球，只是泰利米越位不到30厘米，我們差30厘米就擊敗比利時了。」

今場不少球迷支持伊朗。路透社

加利路爾指伊朗完場後要立即離開美國。路透社

加利路爾指伊朗完場後要立即離開美國。路透社

加利路爾指伊朗完場後要立即離開美國。路透社