世界盃2026｜世盃新丁續寫奇蹟 佛得角激和烏拉圭 晉級機率狂飆至62% 下一圈有望硬撼阿根廷

世界盃分組賽次輪，世盃「新丁」佛得角再次炮製驚喜。他們以2:2激和南美勁旅烏拉圭後，在首兩輪面對西班牙及烏拉圭兩大強敵竟能保持不敗金身，強勢保留衝擊32強淘汰賽的希望。

據足球數據統計權威Opta的超級電腦運算，在佛得角先後硬撼西班牙和烏拉圭之前，他們能夠在末輪對陣沙特阿拉伯前保持不敗的機率僅得微乎其微的3.5%。然而，這支非洲奇兵先是首仗以0:0悶和「狂牛」西班牙，今仗再以2:2逼和烏拉圭，用實際行動狠狠打破外界的看淡。

更令人跌破眼鏡的是，經過這兩場硬仗後，佛得角如今晉級32強的機率已大幅飆升至62.2%，遠高於他們開賽前僅得32.9%的出線預測。

作為世盃新軍，佛得角在首兩輪不但未有被傳統強隊技術性擊倒，反而展現出頑強鬥志連續搶分，成功將出線主動權保留到最後一輪。值得一提的是，身處H組的佛得角如果在最後一場可以戰勝沙特阿拉伯，那他們將以小組第2的身分出線，有望對陣目前暫列J組第一的阿根廷。今屆表現超出所有人相信的佛得角，他們絕對有機會一鼓作氣，繼續書寫今屆世界盃最熱血的「黑馬」傳奇。