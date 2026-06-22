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世界盃2026｜杜古為見證子女出世欲離隊惹批評 屈堅斯撐家庭比足球重要

足球世界
更新時間：10:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：10:15 2026-06-22 HKT

比利時翼鋒謝利美杜古為見證自己的孩子出生，表達了自己希望在世界盃期間返國陪伴妻子的想法，被電視台主持人批評。身為兩子之父的英格蘭前鋒屈堅斯為杜古辯護，表示對調立場他會做同樣選擇。

電視台主持人：父親在分娩時無用武之地

杜古在首戰賽和埃及後向記者表示，妻子的預產期在7月第二周，屆時賽事已進入8強階段，若比利時仍未出局，他希望能在分娩時陪伴在側：「這要視乎孩子何時出生，但這是我的第一個孩子，所以我絕對希望能在場。」這惹來法國《隊報》電視台主持人皮艾朗（France Pierron）批評，形容分娩是「令人厭惡的時刻⋯⋯父親完全無用武之地」。

比利時今晨賽和伊朗，杜古不在陣中。美聯社
比利時今晨賽和伊朗，杜古不在陣中。美聯社
杜古在首次賽和埃及後，表示希望離隊陪妻子分娩。美聯社
杜古在首次賽和埃及後，表示希望離隊陪妻子分娩。美聯社
杜古希望在世界盃期間離隊，惹來批評。路透社
杜古希望在世界盃期間離隊，惹來批評。路透社

屈堅斯對調立場會做同樣選擇

屈堅斯認為杜古絕對有權以家庭為主：「『令人厭惡』這一詞語，根本不是形容分娩應該用的字眼。迎接第一個孩子來到這個世界，只會發生一次，是福分。賽季期間，球員經常遠離家人和朋友，非常艱難。我理解杜古的想法，我認為他完全有權回去陪伴妻子。」他又表示如果他面對杜古的情況，都會作出同樣選擇：「我會想這樣做，看不出有什麼問題。這不關任何其他人的事，如果他選擇回去，完全合情合理。」

皮艾朗的言論在社交媒體惹來猛烈的批評，她其後發表道歉聲明：「我明白這些言論可能令部分人感到震驚、被冒犯或受傷，對此我深表歉意。我的原意從來不是想貶低父親在伴侶和子女生命中的地位或角色。」

 

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