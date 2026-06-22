世界盃2026｜耶馬首次正選轟個人首球夢想成真 「上屆我在課室睇波」

西班牙戰至分組賽第二場，終於在今屆世界盃找到節奏，今晨以4：0大勝沙特阿拉伯。今場焦點落在首次在世界盃擔今正選的拉明耶馬，他在10分鐘就攻入個人世盃首球，他形容是夢想成真。

第7名在19歲生日前世盃 開齋球員

對於7月13日才19歲生日的耶馬，「上屆世界盃我是在課室睇波」；4年過去，他在巴塞隆拿獲得多項殊榮，並已經成為歐洲國家盃冠軍得主。今晨鬥沙特阿拉伯，是耶馬首次於世界盃擔任正選，今場他第一次接觸球、在左路的盤扭已經十分具威脅。今場他雖然僅上陣45分鐘，但在場上的一舉一動都表現自信，並於10分鐘找到他個人第一個世界盃入球，成為歷史上第7名在19歲生日前，於世盃入球球員。

耶馬於10分鐘開齋。美聯社

耶馬今晨極具威脅。美聯社

沙特阿拉伯需要多人看管耶馬。美聯社

耶馬賽後表示，首戰爆冷與佛得角言和，成為西班牙今仗的動力：「第一場比賽不像是我們應有的水準，但我們繼續向前邁進。那場我們明知必須取勝的比賽，最終只能和波收場，著實地刺痛我們，這讓我們深思了很多，最終以我們想要的方式踢出今場比賽。」

半場被換屬賽前部署

對於18歲的耶馬而言，今場亦別具意義：「這真的非常特別，我一直夢想能參與世界盃，能夠在首次正選上陣便入球，是夢想成真。」他又解釋自己45分鐘便被換走，是按照賽前部署保留體力，「先踢半場然後休息，但最重要的是幫助球隊」。

耶馬賽後輕鬆自拍。美聯社

英格蘭名宿朗尼對於耶馬讚不絕口，更提及兩大球王美斯和C朗：「美斯和C朗之所以能夠出戰今屆世界盃，是因為他們一直以來的投入，做對了所有事情，希望耶馬也能做到這一點。真正令我印象深刻的是，當美斯加入那支巴塞隆拿時，陣中已有不少頂級球員；耶馬加入巴塞和西班牙時，他已經成為核心人物，所有人都指望他領軍取勝，他這麼年輕已擔起這份壓力，希望他能在未來15年、20年都做到這一點。」