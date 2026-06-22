世界盃2026｜十人比利時連續兩場和波失分 伊朗門將7次撲救

世界盃G組，比利時面對伊朗門將比蘭雲特左飛右撲，加上於67分鐘起踢少個，最終僅以0：0賽和對手。比蘭雲特今場貢獻7次撲救，是伊朗的搶分功臣。

伊朗罰球靚組織「食詐糊」

比利時今場控制戰局，但伊朗的埋門更具威脅。伊朗於14分鐘有一次黃金機會，但卡納尼的快射被泰拔高圖爾斯撲出。伊朗於25分鐘有一記中路罰球，正以為隊長夏沙菲會射門之際，他妙射地向前短傳予前鋒泰尼米，後者轉身燙射破網。但經VAR翻看後，泰尼米僅僅越位，伊朗「食詐糊」。

比蘭雲特精彩擋出迪古柏的近射。美聯社

伊朗門將比蘭雲特今場貢獻7次撲救。美聯社

兩軍半場互交白卷。換邊後，比利時控制主導控球，嘗試製造攻勢，但到最後一腳始終未能真正考驗伊朗門將比蘭雲特。伊朗於53分鐘一次手榴彈戰術更具威脅，泰尼米接應前柱隊友頭槌跣後，第一時間窩利抽射，但被高圖爾斯精彩救出。

比利時之後的埋門有改善，59分鐘，今場表現活躍的奇雲迪布尼接應過頭笠傳送，於左路底線精彩控下皮球，隨即地波傳中，迪古柏近門起腳被已經落地失位的比蘭雲特回身撲出。

尼葛67分鐘被逐

比利時於67分鐘踢少個，23歲中堅尼敦尼葛回傳出錯，眼見泰尼米衝前搶球，尼葛情急下拉跌對方；尼葛作為最後一名守將，阻截明顯入球機會，因而被球證直接紅牌逐出場。

尼葛於67分鐘被逐。美聯社

踢多個的伊朗及後未能乘勢破門，反而十人應戰的比利時有一次具威脅的射門，但迪古柏於85分鐘的射門，再被比蘭雲特救到，這是他今場第7次撲救。最終比利時以0：0賽和伊朗，兩軍戰績均是兩戰兩和。