世界盃2026｜耶馬開齋、奧耶沙巴爾大勇 西班牙輕取沙特阿拉伯

世界盃H組，西班牙面對沙特阿拉伯憑拉明耶馬打開紀錄，加上奧耶沙巴爾貢獻兩入球一助攻，以4：0大勝。

耶馬世界盃首球

西班牙甫開賽便強攻，正選上陣的拉明耶馬於10分鐘為「狂牛軍團」打開紀錄；奧耶沙巴爾於左路的傳中恰到好處，伏兵遠柱的耶馬近門鏟射入網，是他個人首個世界盃入球。助攻的奧耶沙巴爾於21分鐘貢獻入球，來自一次左路角球，西班牙兩下攻門後皮球落在他腳下，他近門起腳助西班牙領先至2：0。

奧耶沙馬爾梅開二度。美聯社

奧耶沙巴爾今場貢獻兩入球一助攻。美聯灶

耶馬攻入他在世界盃決賽周的第一球。美聯社

奧耶沙巴爾助攻耶馬開紀錄。美聯社

這名皇家蘇斯達前鋒於24分鐘近門撞射再建功，個人貢獻兩入球一助攻，西班牙在「補水暫停」前，已遙遙領先3：0。奧耶沙巴爾差一點於34分鐘完成帽子戲法，沙特門將犯錯將皮球直接傳到他腳下，但奧耶沙巴爾腳面拉射中楣彈出。西班牙半場領先3球。

半場收起耶馬及奧耶沙巴爾

考慮到緊密的賽程，西班牙下半場收起耶馬和奧耶沙巴爾這兩名入球功臣，換入耶利米賓奴和費倫托利斯。西班牙於49分鐘拉開比數，一次左路角球皮球漏到遠柱，古古列拿第一時間窩利抽射，省中沙特門將艾爾奧韋斯後反彈到譚巴克迪的身上入網；這球計作譚巴克迪的烏龍球，西班牙領先到4：0。費倫托利斯於92分鐘將皮球送入網窩，旁證沒有舉旗，但經VAR翻看後判他越位在先，入球無效。

西班牙最終仍以4：0大勝沙特阿拉伯，賽後以1勝1和得4分暫列榜首，沙特阿拉伯的戰績則是1和1負。