世界盃2026預告｜西班牙重整旗鼓鬥沙特求首勝 比利時傷病隱患或遇考驗

世界盃進入第11個比賽日，次輪分組賽戰況愈演愈烈。首輪爆冷失分的「狂牛」西班牙誓要吐烏氣，而比利時及烏拉圭等勁旅亦會悉數登場，爭取打開勝利之門。

西班牙vs沙特阿拉伯 （Now616/618 凌晨0:00直播）

奪冠大熱西班牙首仗被世盃「新丁」佛得角悶和，但「狂牛」該仗其實創造出足夠贏波的機會。全場控球率高達74%，在對方禁區內觸球多達51次，狂轟27腳射門，預期入球（xG）高達2.10，攻勢完全呈一面倒。若非對方40歲老將門將禾仙夏全場作出7次關鍵撲救，表現如有神助，賽果絕對改寫。此外，西班牙超新星拉明耶馬（Lamine Yamal）今仗能否獲得更多上陣時間亦是一大看點。面對實力相對較弱的沙特阿拉伯，今仗三分直接關乎首名出線資格，「狂牛」絕對不容有失，誓必大開殺戒。

比利時vs伊朗 （Now616/618 凌晨3:00直播）

G組的新西蘭、伊朗、比利時和埃及在首輪全數賽和，意味著這組任何風吹草動都會左右最終出線大局。「歐洲紅魔」比利時今仗飽受傷兵問題困擾，翼鋒杜古（Jeremy Doku）因感冒無緣披甲，盧卡古（Romelu Lukaku）、杜沙特（Leandro Trossard）及迪基達拿（Charles De Ketelaere）亦缺席賽前操練，今仗上陣成疑。至於對手伊朗則一直備受簽證及行程問題困擾，舟車勞頓加上備戰時間嚴重不足，體能與狀態將是他們今屆世盃的最大考驗。

烏拉圭vs佛得角 （Now616/618 早上6:00直播）

世盃「新丁」佛得角首戰展現出極佳的防守紀律，成功死守逼和強敵西班牙，但球隊前線的把握力同樣不容小覷。40歲鋼門禾仙夏上仗在出迎、封位和撲救各個環節均表現神勇，極為搶眼；有這名老將穩住後防陣腳，球隊今仗大可無後顧之憂放膽進攻。反觀烏拉圭首仗推進速度與創造力俱欠奉，進攻過分依賴兩邊傳中及死球；加上防線曾被對手3度在禁區內攻門，反映防守集中力不足，隨時給予對手可乘之機。

新西蘭vs埃及 （Viu99 早上9:00直播）

埃及最新世界排名升至第28位，陣中坐擁沙拿（Mohamed Salah）及馬慕殊（Omar Marmoush）兩把進攻尖刀，前線火力絕對有保證。不過，埃及陣容始終「頭重腳輕」，中後場並非頂級水準，若與對手大打對攻恐暴露防守漏洞。至於最新世界排名升至第83位的新西蘭，雖然排名超越海地擺脫了今屆「包尾大幡」的標籤，但整體實力依然有限。預計新西蘭今仗必會立足防守，以穩守突擊戰術周旋，伺機給予對手致命一擊。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。