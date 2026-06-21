世界盃2026│日本大勝重提要奪世界冠軍 堂安律：請大家支持我們到最後﹗

日本周六(20日)踢出隊史最精采的一場世界盃賽事，以4:0大勝突尼西亞，在美加墨世界盃F組累積4分，出線機會高唱入雲。球隊上年10月友賽首次擊敗足球強國巴西後，曾豪言要奪得世界盃，今仗贏波後重提這個目標，鋒將堂安律(Ritsu Doan)矢言球隊真的以捧盃為本屆目標，並希望大家支持他們到最後。

森保一曾指要成為世界冠軍

過去2屆世盃日本贏口碑，可是未能突破16強的樽頸，在此階段出局，隊史7次出戰決賽周還未躋身8強。東瀛軍團過去4年的成績突飛猛進，友賽先後首次擊敗巴西和英格蘭等頂級足球強國，當中他們於去年10月3:2贏森巴軍團後，教練森保一豪言要贏得今屆美加墨世界盃，外界認為日本的確進步不少，但距離贏得世界冠軍還差很遠。

堂安律：我們真的以冠軍為目標

如今日本取得隊史和亞沖球隊於世盃最大比數勝仗，今仗出任右翼衛的堂安律重提要做世界冠軍：「這是日本足球界向前邁出的一大步。我們真的以冠軍為目標，請大家一直支持我們到最後。」日本在之前7次世盃之旅，僅2002日韓世盃能夠在分組次輪贏波，當時以1:0贏俄羅斯，如今能在神經繃緊的情況下在次輪大勝，無緣大幅增強信心。

呼籲球迷支持和相信到最後

然而在個人角度，堂安律不滿自己在進攻端的演出：「和首仗一樣，我有很多時間要投入防守，所以對自己在進攻方面的表現不滿意，也未能制造差異。不過球隊贏波，我鬆了一口氣。」