世界盃2026│上田綺世2入1助攻成亞洲之光 展荷甲神射手本色 補4年前世盃悔恨

日本前鋒上田綺世(Ayase Ueda)在世界盃舞台，寫下屬於自己的印記﹗此子在世盃歷史第1000場比賽中收錄2入球1助攻，成為賽事史上首位單場錄得這數據的亞洲球員，並領軍4:0大勝突尼西亞。這名27歲射手剛季當選荷甲神射手，將金靴本色延續到世盃賽場，並彌補個人在上屆卡塔爾世盃表現差出場1次僅得45分鐘上陣時間的悔恨。

上田綺世2入球1助攻留下印記

上田綺世剛季為飛燕諾於荷甲狂轟25球，遙遙領先8球成為神射手，是首位日本球員在歐洲主流聯賽取得金靴獎。此子挾大勇狀態來到美加墨世界盃，分組首輪2:2賽和荷蘭踢了84分鐘沒有士哥，以為未能將射門鞋帶到世盃舞台之際，他在今場大爆發，上下半場各入一球，加上又傳中助攻伊東純入頂入，合計取得2入1助攻，當選比賽最佳球員。

上屆世盃表現差留下悔恨

恰巧今場是世盃歷史上第1000場比賽，上田綺世成為首位在世盃單場比賽錄得2入球1助攻的亞洲球員；日本亦取得亞洲球隊歷來於世盃最大比數勝仗，雙雙為亞洲增光。同時上田綺世亦彌補4年前卡塔爾世盃的悔恨和不甘心，當時首戰世盃的他躊躇滿志想踢出一屆精采的比賽，但最終在4場比賽中僅出場1次，於分組次輪正選上陣，可是踢了半場就因表示差被換走，球隊亦以0:1不敵哥斯達黎加，他形容抱住「要留下甚麼」的心態出場，可是毫無貢獻，自己亦太過緊張而發揮失常。

里程碑之戰為亞洲爭光 「終鬆一口氣」

時隔4年，上田綺世終於在世盃大放異采，還要在里程碑之戰留下印記，他賽後喜言：「我現在鬆了一口氣。上屆世界盃我留下很不甘心的回憶，這次終於有一種把那份遺憾釋放出來的感覺。首輪比賽很艱難，但球隊還是搶下1分，為了讓那1分變得有意義，今場一定要拿到3分。能夠為勝利作出貢獻，我真的非常高興。」