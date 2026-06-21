世界盃2026│巴西拉芬夏拉傷大腿傳缺席餘下比賽 尼馬有望受重用？

巴西鋒將拉芬夏比洛尼(Raphinha)周五對陣海地時受傷退下火線，消息指經檢查後證實再次拉傷大腿腿筋，雖然他本人希望在兩周內復出趕及參加淘汰賽，但其效力的球會巴塞隆拿認為今屆世盃已報銷，缺陣餘下所有比賽。如果此子無法再出場，因傷缺席頭兩場分組賽的巴西隊史入球王尼馬，有望趁機受重用。

拉芬夏再次拉傷大腿腿筋

拉芬夏比洛尼是在分組次輪巴西3:0擊敗海地時受傷，他在上半場40分鐘示意換人，並自行步離球場，當時預計傷勢並不嚴重。然而西班牙《阿斯報》報導，這名29歲鋒將拉傷大腿腿筋，其效力的巴塞隆拿評估後認為他趕不及復出，將會缺陣本屆餘下所有比賽，但知情人士指拉芬夏本人有信心在2周內康復，可以趕及在淘汰賽時上陣。

巴塞預計趕不及復出 本人想2周內回歸

此子剛季曾3度拉傷大腿腿筋，其中1次養傷2個月，1次就缺陣1個月，按情況應難趕及在決賽周完結前回歸。如果他真的未能復出，尼馬或會受到重用，頭2場因傷缺席的他接近復出，剛好填補其空缺。當然巴西陣中亦有多人可勝任右翼，包括加比爾馬天尼利、雷斯軒歷基、拉恩域陀等，馬菲奧斯根夏亦勝任此位置。