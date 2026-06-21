世界盃2026｜上田綺世起孖！日本4:0狂數突尼西亞 締造亞洲球隊世盃最大勝仗

世界盃F組迎來關鍵戰，日本隊在這場極具歷史意義的世界盃第1000場比賽中，踢出令人驚喜的代表作。憑藉上田綺世「梅開二度」，鐮田大地、及伊東純也各建一功，日本以4:0大炒剛剛易帥的突尼西亞，締造了亞洲球隊在世界盃歷史上的最大比數勝仗。

日本隊先聲奪人 鐮田大地創兩大紀錄

日本隊今屆世界盃可謂傷兵滿營，中場核心久保建英因傷缺陣，但球隊展現出極強韌性，首場分組賽面對強敵荷蘭搶得寶貴1分。至於對手突尼西亞，上一場1:5慘敗瑞典後怒炒主帥林姆治，今仗由法國名帥蘭納（Herve Renard）臨危受命掌印。

面對這支剛易帥的球隊，日本隊一開場就先聲奪人。開賽僅4分鐘，中村敬斗左路發難傳中，鐮田大地門前近距離以一記後腳巧妙撞射入網，為日本隊迅速打開紀錄。這個入球讓鐮田大地寫下歷史——他打破了香川真司在2018年對陣哥倫比亞時創下的紀錄（6分鐘），成為世盃史上最快入球的日本球員；同時亦成為繼2002年的稻本潤一之後，第二位在世盃連續兩場取得入球的日本國腳。

門線懸案VAR介入 上田綺世轟世界波

落後的突尼西亞陣腳大亂，僅僅6分鐘後，日本隊差點擴大比數。富安健洋在門前混戰中起腳施射，突尼西亞門將艾曼達曼極限地用左手將皮球撈出。皮球疑似越過白界，球證聽取VAR判決後，確認這是一次「毫米級」的極限撲救，皮球未完全越過門線，突尼西亞逃過一劫。

儘管「食詐糊」，但日本隊的狂攻並未減弱。戰至第31分鐘，上田綺世接應傳送後，轟出一記精彩絕倫的「世界波」直飛死角，將比數擴大至2:0。據統計，在他此前取得入球的11場國家隊比賽中，日本隊錄得10勝1和的「不敗定律」，這球亦提早為日本隊鎖定勝局。

伊東純也單刀上田綺世「起孖」 日本獲亞洲球隊最大比數勝仗

換邊後，日本隊的攻勢依然凌厲。戰至第69分鐘，伊東純也突破突尼西亞防線形成單刀，冷靜推射破網，將比數改寫為3:0；隨後第83分鐘，上田綺世頭槌破網「梅開二度」，徹底將突尼西亞推入深淵。最終日本隊以4:0戰勝突尼西亞，同時刷新了亞洲球隊在世盃歷史上的最大贏球分差；而突尼西亞換帥卻沒有換來好結果，他們再度以慘敗悲劇收場，提前出局。