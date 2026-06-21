Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺接連同曼聯搶人 接近簽下馬迪奧斯費南迪斯 出價斟東拿利被拒

足球世界
更新時間：12:40 2026-06-21 HKT
發佈時間：12:40 2026-06-21 HKT

去季在英超僅僅護級成功的熱刺，近期在轉會市場非常活躍，正洽談多宗收購，恰巧多個青睞的目標正好是曼聯一直關注的對象。據報熱刺除了接近簽下韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes，簡稱M費)外，周六(20日)出價8000萬鎊求購意大利中場辛度東拿利(Sandro Tonali)，惟被紐卡素拒絕。

熱刺 出價斟東拿利被拒。路透社
熱刺 出價斟東拿利被拒。路透社

熱刺接連與曼城搶人 有望後上簽M費

曼聯今夏一直為重組中場而努力，考察多位不同的目標，但除了巴西中場艾達臣荷西接近從阿特蘭大加盟外，其餘多個人選都未有進展，包括M費、辛度東拿利、艾利諾安達臣、阿當禾頓和卡路士巴利巴等。當中他們青睞M費已久，早前曾傳出因韋斯咸叫價過高而暫時沒有推進交易，如今傳出熱刺加入戰團，更取得突破性進展，英國媒體《每日郵報》透露這支倫敦球會已和其經理人多次會面，雙方就個人條款接近達成一致，他們將向鐵錘幫正式報價，有望在日內完成交易。

熱刺接連與曼城搶人，接近簽下馬迪奧斯費南迪斯。法新社
熱刺接連與曼城搶人，接近簽下馬迪奧斯費南迪斯。法新社

出價8000萬鎊斟東拿利 紐卡素拒絕

而熱刺亦出手爭奪辛度東拿利，英超和意大利多間媒體周六報導他們已經向紐卡素提出正式的報價，但被後者立即拒絕，意大利轉會專家羅馬諾和《每日郵報》指報價為7500萬鎊，《天空體育》就稱價錢為8000萬鎊，喜鵲的意向價為1億鎊，有2000萬至2500萬鎊的差距，但預計熱刺會再報價。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
22小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
六合彩︱頭獎800萬今晚攪珠。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
15小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
19小時前
父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐
父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐
社會
5小時前
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
2026-06-20 10:00 HKT
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
5小時前
工作人員展示侵華日軍相關相冊（影印件）。新華社
日本侵華︱陸軍組織揭人體實驗記錄 23人疑被輸入馬、羊等動物血液
即時國際
12小時前
王君馨豪搞派對李亞男岑麗香等群星到賀 一歲女兒萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏
王君馨豪搞派對李亞男岑麗香等群星到賀 一歲女兒萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏
影視圈
17小時前