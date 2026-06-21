英超│熱刺接連同曼聯搶人 接近簽下馬迪奧斯費南迪斯 出價斟東拿利被拒

去季在英超僅僅護級成功的熱刺，近期在轉會市場非常活躍，正洽談多宗收購，恰巧多個青睞的目標正好是曼聯一直關注的對象。據報熱刺除了接近簽下韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯(Mateus Fernandes，簡稱M費)外，周六(20日)出價8000萬鎊求購意大利中場辛度東拿利(Sandro Tonali)，惟被紐卡素拒絕。

熱刺 出價斟東拿利被拒。路透社

熱刺接連與曼城搶人 有望後上簽M費

曼聯今夏一直為重組中場而努力，考察多位不同的目標，但除了巴西中場艾達臣荷西接近從阿特蘭大加盟外，其餘多個人選都未有進展，包括M費、辛度東拿利、艾利諾安達臣、阿當禾頓和卡路士巴利巴等。當中他們青睞M費已久，早前曾傳出因韋斯咸叫價過高而暫時沒有推進交易，如今傳出熱刺加入戰團，更取得突破性進展，英國媒體《每日郵報》透露這支倫敦球會已和其經理人多次會面，雙方就個人條款接近達成一致，他們將向鐵錘幫正式報價，有望在日內完成交易。

熱刺接連與曼城搶人，接近簽下馬迪奧斯費南迪斯。法新社

出價8000萬鎊斟東拿利 紐卡素拒絕

而熱刺亦出手爭奪辛度東拿利，英超和意大利多間媒體周六報導他們已經向紐卡素提出正式的報價，但被後者立即拒絕，意大利轉會專家羅馬諾和《每日郵報》指報價為7500萬鎊，《天空體育》就稱價錢為8000萬鎊，喜鵲的意向價為1億鎊，有2000萬至2500萬鎊的差距，但預計熱刺會再報價。