世界盃2026│德國時隔12年再次晉級淘汰賽 各賽11連勝 教練避談是否已重返世界頂尖

德國在周六(20日)美加墨世界盃E組次輪2:1反勝科特迪瓦，小組2輪全勝提早出線兼鎖定首名，自2014巴西世界盃後，再次晉級淘汰賽。同時他們在各賽事已11連勝，外界憧憬這支4屆世盃盟主準備好再次衝擊世界冠軍時，教練拿格斯文就為球隊降溫，避談德國是否已重返世界頂尖的話題。

德國提早出線兼鎖定首位

接連擊敗庫拉索和科特迪瓦，德國以6分高踞E組榜首，比後者多3分，厄瓜多爾和庫拉索同日賽和0:0後，雙雙累積1分排3、4位。日耳曼軍團提早一輪晉級之餘，更鎖定成為小組首名，一掃過去2屆世盃都在分組賽出局的陰霾，繼2014巴西世界盃後再次晉級淘汰賽，該屆球隊更封王第4次捧走大力神盃。

拿格斯文降溫：一場一場去打！

同時德國在各項比賽已11連勝，對上一次輸波是去年9月，在世盃外圍賽作客0:2不敵斯洛伐克。外界見到球隊全面走出低朝後，認為德國有力爭奪今屆冠軍，但拿格斯文就為球隊降溫：「我不想談論是否重返世界頂尖，因為3周前大家還說球隊表現糟糕。現時最重要是專注下一步，調整一些細節，努力說服球員們更多地按照我們想要的方式去比賽。」

拿帥續指球隊雖已出線並鎖定首名，但參加世盃就是要專注並應該好每場比賽，任何一支球隊都是這樣，踢好下場就自然會為淘汰賽做好準備。