世界盃2026｜沙卡鬥加納料續列後備 拉舒福特、賴斯全面操練

英格蘭正備戰世界盃L組第二場分組賽鬥加納，拉舒福特和迪格蘭賴斯均已全面訓練，但布卡約沙卡仍未參與大隊操練，幾乎肯定未能正選上陣。

賴斯上仗72分鐘退下火線，如今已全面操練。路透社

英格蘭正備戰鬥加納一役。路透社

拉舒福特也參與了英格蘭大軍操練。路透社

拉舒福特一直帶着輕微肌肉問題，但他在分組賽首戰以4：2擊敗克羅地亞一役中，後備上陣並為球隊埋齋。至於賴斯則因下背及腿筋不適，於該仗在第72分鐘退下火線。

據《衛報》報道，兩人均有參與英格蘭大軍周六的操練，在傳球練習中動作均顯得相當輕鬆自如，預計賴斯將可在鬥加納一役正選披甲，至於拉舒福特經周五休息後，體能已無大礙，繼續與安東尼哥頓爭奪左路席位。

沙卡未隨大隊操練

但英格蘭對於沙卡的情況，仍然採取極為審慎的管理。這名阿仙奴翼鋒並未跟大陣操練，而是留在室內進行度身訂造的個人體能計劃，沙卡幾乎肯定在鬥加納一役，將先列後備；教頭杜曹早前透露沙卡正面對跟腱傷勢，這個問題早已持續存在。由於沙卡很有可能繼續先列後備，預料英格蘭鬥加納一役，將會由馬度基擔任正選。