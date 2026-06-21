世界盃2026｜恩迪奧文迪憶痛失15歲妹妹傷痛 「球場上所做的一切，都是為了你」

科特迪瓦國腳恩迪奧文迪，日前首度公開談及一件令人心痛的事。正參戰世界盃的迪奧文迪剖白，他的妹妹Roxanne在派對中被下藥最後身亡，年僅15歲，他表示：「我會把這份痛苦化為更努力拼搏的動力，去完成我們夢想中的一切。」

效力RB萊比錫迪奧文迪是冉冉升起的新星，利物浦正積極爭取以1億英鎊的天價轉會費收購這名19歲翼鋒。然而，這份成就的背後，埋藏着兩年前痛失妹妹的個人創傷。

恩迪奧文迪今晨為科特迪瓦上陣鬥德國。美聯社

恩迪奧文迪公開信剖白痛失妹妹的心碎。美聯社

恩迪奧文迪為妹妹而戰。美聯社

妹妹在派對飲料被下藥

迪奧文迪在《球員論壇》發表感性的公開信，談及事件經過：「家鄉一直有人打電話給我，我感到很煩，不明白他們為甚麼一直打來。我接了電話，他們連委婉一點都沒有。你知道我們家鄉是怎樣的，沒有甚麼情緒鋪墊，就只是⋯⋯『你妹妹走了。』『什麼？』『她死了。』『你在說甚麼？』『有人在派對上的飲料裏下了什麼東西，她再也沒有醒來，她走了。』」

他傷心地寫道：「你才15歲，15歲啊。我從來沒有得到任何答案，我甚至不知道自己是否想知道原因。也許是嫉妒，也許這只是我們國家會發生的事，也許我本可以保護你，我不知道。」

「現在，我什麼都感覺不到」

迪奧文迪詳述了這份心碎帶來心理創傷：「我以前是有情緒的，現在，我什麼都感覺不到，就像我已經不再是個人類。自從你離開後，我就是一片空白。」但這場悲痛成為他的動力之一：「我能做的，就是把這份痛苦化為更努力拼搏的動力，去完成我們夢想中的一切。我想讓你知道，我會確保你活下去。我會確保全世界都知道你的名字，全世界。我在球場上所做的一切，都是為了你。」