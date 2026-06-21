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世界盃2026｜後備奇兵烏達夫梅開二度 德國94分鐘絕殺科特迪瓦兼出線

足球世界
更新時間：06:13 2026-06-21 HKT
發佈時間：06:13 2026-06-21 HKT

世界盃E組，德國與科特迪瓦搏鎚90分鐘後仍以1：1言和，但德國於下半場補時4分鐘由後備上陣丹尼斯烏達夫再入一球，以2：1絕殺科特迪瓦。德國鎖定32強席位。

德國上半場兩球詐糊

德國於22分鐘將皮球送入網窩，阿歷山大柏夫洛域接應角球升起頂頭槌，衝撞跳起接波的科特迪瓦門將耶希亞科芬拿，後者受干擾下將皮球拍入網。球證吹罰柏夫洛域侵犯門將，入球無效。

德國絕殺科特迪瓦。美聯社
德國絕殺科特迪瓦。美聯社
烏達夫後備上陣8分鐘，即為德國扳平。美聯社
烏達夫後備上陣8分鐘，即為德國扳平。美聯社
烏達夫成為德國反勝功臣。美聯社
烏達夫成為德國反勝功臣。美聯社
科特迪瓦上半場領先。美聯社
科特迪瓦上半場領先。美聯社

科特迪瓦先開紀錄，阿密特迪亞路於門前射門被德國守將飛鏟擋出，隊友法蘭克基斯補射入網，科特迪瓦領先1：0。德國於39分鐘再將皮球送入網，但穆斯亞拿在逼搶過程中犯規在先，令夏維斯的入球無效。德國上半場兩度食詐糊下，以0：1落後。

烏達夫60分鐘後備上陣

科特迪瓦下半場開賽即有迪亞路於50分鐘橫傳，但隊友起腳射門高出。未能拉開比數的科特迪瓦，於68分鐘被德國扳平，後備上陣8分鐘的丹尼斯烏達夫立即建功，他接應右路傳中楔前攻門破網，德國扳平1：1。

88分鐘科特迪瓦一次反擊有黃金機會，尼古拉斯比比在右路快放後傳中予無人看管的西蒙艾甸加，後者本可第一時間射門，但他選擇控球卻甩腳，被回防的甘美治解圍。轉個頭德國有兩次黃金機會，但都被科芬拿化解。正以為兩軍和波完場之際，德國的後備奇兵烏達夫於94分鐘絕殺科特迪瓦，最終以2：1取勝。德國小組兩戰全勝，提早鎖定出線席位。

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