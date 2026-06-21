英超｜馬迪奧斯費南迪斯爭奪戰 熱刺或截曼聯糊
更新時間：05:40 2026-06-21 HKT
發佈時間：05:40 2026-06-21 HKT
發佈時間：05:40 2026-06-21 HKT
韋斯咸中場馬迪奧斯費南迪斯爭奪戰，原以為曼聯領先一步，但據報熱刺突然殺出「截糊」。
韋斯咸來季降班英冠勢被拆骨，其中馬迪奧斯費南迪斯引來多支球會的興趣。盛傳曼聯一直對費南迪斯感興趣，但據轉會專家Matteo Moretto透露，熱刺加入這場爭議戰，並已「非常接近」與這名21歲中場就個人條款達成協議。
熱刺8000萬鎊求購東拿利被拒
熱刺由迪沙比帶領下，在轉會市場非常活躍，先免費簽下安德魯羅拔臣和馬高斯辛尼斯，以及5200萬鎊簽下白禮頓的雲赫基。如今又鎖定中場線的費南迪斯和東拿利；據《天空體育》報道，熱刺曾出價8000萬鎊求購東拿利，但遭紐卡素拒絕。
儘管熱刺進展順利，曼聯爭奪費南迪斯的決心仍不可忽視。外界普遍認為，費南迪斯對曼聯心存好感，並且有意與國家隊隊友般奴費南迪斯並肩作戰。
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