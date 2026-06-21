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世界盃2026｜波貝比、加普各入兩球 荷蘭5：1瑞典

足球世界
更新時間：03:08 2026-06-21 HKT
發佈時間：03:08 2026-06-21 HKT

世界盃F組第二輪，荷蘭憑波貝比和加普各入兩球，以及森馬維埋齋，以5：1大勝瑞典。

波貝比上半場梅開二度

荷蘭開賽17分鐘已領先兩球，建功者均是波貝比。他先在5分鐘接應加普的左路傳中，近門撞入破網，為荷蘭打開紀錄，之後在17分鐘接應杜費斯的右路傳中，楔前鏟射入網，助荷蘭領先至2：0。

瑞典在補水暫停後表現有起色，特別是在末段連番攻勢頗巨威脅。44分鐘一次左路罰球，瑞典的拉加比爾基將皮球頂入網窩，但旁證隨即舉旗示意越位；經VAR翻看後，證實場上判斷正確，瑞典「食詐糊」。之後約基利斯的罰球，以及耶辛艾耶利的遠射，均被荷蘭門將華布根擋出。荷蘭半場領先2：0。

加普貢獻兩入球一助攻。美聯社
加普貢獻兩入球一助攻。美聯社
波貝比上半場梅開二度。美聯社
波貝比上半場梅開二度。美聯社
荷蘭5：1瑞典。美聯社
荷蘭5：1瑞典。美聯社
荷蘭打開今屆勝利之門。美聯社
荷蘭打開今屆勝利之門。美聯社

加普兩入球一助攻

「橙衣軍團」於下半場甫開賽再入球，來自杜費斯的右路傳中，伏兵遠柱的加普於門前輕鬆撞射入網，荷蘭領先到3：0。瑞典於54分鐘再失波，加普於左輔位推大位起右腳，射近柱破網，個人貢獻兩入球一助攻，荷蘭遙遙領先至4：0。

瑞典於59分鐘破蛋，艾蘭加接應伊沙克恰到好處的直線，射破華布根的十指關，助球隊追近至落後1：4。但荷蘭有森馬維於89分鐘再入一球，最終以5：1大勝瑞典。荷蘭賽後錄得1勝1和暫列榜首，瑞典的戰績是1勝1負得3分。荷蘭最後一場的對手是突尼西亞，瑞典則將惡鬥日本。

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