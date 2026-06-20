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世界盃2026│曼聯願意再外借拉舒福特 唯獨唔接受巴塞隆拿申請

足球世界
更新時間：17:07 2026-06-20 HKT
發佈時間：17:07 2026-06-20 HKT

英超曼聯今夏原本只想放售前鋒拉舒福特(Marcus Rashford)，消息指如果欠缺具誠意的買家，他們願意在轉會窗後期接受具吸引力的報價。知情人士透露，紅魔在借用報價的名單上唯獨剔走了巴塞隆拿，鑑於後者去季借完後沒有買斷，所以不同意再讓拉舒福特借到該支西甲豪門，只會考慮永久的報價。

不會接受巴塞續借

英國媒體《曼徹斯特晚報》周五報導，曼聯早前告知拉舒福特和其團隊，球會可接受的轉會費價格是4000萬鎊，除曼城和利物浦外，只要有球會給予此價格就同意放人。而報導亦指紅魔現階段雖傾向永久出售他，但如果到轉會窗後期仍未落實交易，會接受具有吸引力的租借報價，包括帶有強制買斷款項或容易履行的選擇性買斷條款。

只考慮巴塞的永久轉會報價

然而紅魔表明不會讓巴塞隆拿再借拉舒福特，有鑑於此子剛季借用到巴塞有出色表現，其借用合約內更有3000萬歐羅的旗擇性買斷條款，但後者拒絕履行，曼聯對此不滿，所以不接受巴塞續約，只會聽取其永久報價。

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