世界盃2026預告｜最強之盾荷蘭鬥最強之矛瑞典 突尼西亞臨時換帥鬥日本望及時調整爭出線

世界盃小組賽「死亡之組」F組今晚深夜和明日早上連番上演，深夜先有「最強之盾」荷蘭對上坐擁2大神鋒的「最強之矛」瑞典，之後早上再有剛換帥的突尼西亞對上日本，力爭走出大敗陰霾，爭取3分保出線生機。

荷蘭vs瑞典（Now616/618 深夜1:00）

擁有英超2大神鋒伊沙克和約基利斯的瑞典，進攻火力無庸置疑，上場便以5:1大勝勝突尼西亞狀態相當勇捍，但後防簿弱或成今戰一大隱憂，事關對手荷蘭亦有雲迪積克和雲迪雲等防守捍將，對陣2大神鋒亦有一戰之力，同時不俗的進攻能力和制空能力亦是荷蘭所具有的一點，因此今場大戰必然相當精彩。

德國vs科特迪瓦（Now616/618 早上6:00）

德國戰車首戰鬥「新丁」庫拉索便以一場7:1的大勝，用壓倒性的表現宣佈「德國戰車」的強勢歸來，包括復出的穆斯亞拿亦打出不俗表現，今戰延續氣勢力拼再取一勝提前出線，但科特迪瓦亦並不會坐以待，上仗對厄瓜多爾已展現出強大靭性，加阿密特迪亞路和迪奧文迪亦有不俗的攻堅能力，或可和德國有一戰。

厄瓜多爾vs庫拉索（Now616/618/688 早上8:00）

厄瓜多爾上場展現出不俗的實力，守到90分鐘才失波，但他們的防守能力仍不可忽視，對上庫拉索相信會是不好的爭分機分，但仍不可看低時他們面對德國的時候亦不怯場，更在上半場攻入世盃首個入球，今場或戰再創神奇。

突尼西亞vs日本（ViuTV99台、Now616/618 早上12:00）

突尼西亞上戰遭遇重大打擊，被瑞典大炒5:1，賽後急炒林姆治，並急聘上屆率沙特阿拉伯打敗阿根廷的主帥連拿迪領軍，望可及時調整爭取出線，而日本上場逼和荷蘭再次展現出「藍武士」的強大靭性，今仗對上臨時換帥的突尼西亞或有望可以承對手正值混亂，直取3分以更進一步穩定出線資格。





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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。