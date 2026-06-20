世界盃2026｜斷腳後首度開腔 干拿感言「感謝阿拉的考驗」 誓化身助教場邊力撐加拿大

加拿大對卡塔爾之戰不幸遭遇「斷腳」重傷的24歲加拿大中場核心伊斯馬爾干拿（Ismael Kone），在接受手術後於周五下午首度透過社交平台 Instagram 開腔。此子悍將展現出超乎常人的堅強意志，不僅直言將這次重創視為「真主阿拉的考驗與禮物」，更誓言要在餘下賽事化身「助理教練」，在場邊全力為一眾加拿大兄弟打氣，並承諾很快便會強勢回歸！

視斷腳為真主考驗 堅強面對：我已準備就緒

干拿在分組賽對陣卡塔爾的下半場第52分鐘，慘遭對手馬比度惡意攔截導致小腿骨折。雖然要面臨長達5個月的漫長康復期，但這位24歲球星並未怨天尤人，反而展現了堅定的宗教信仰：「阿拉從未讓我失望，在我一生中一次也沒有，那麼現在為何要質疑祂？祂在事情發生前已預見了一切，並為我們每個人制定了計劃與遠景。這場戰役是對我的信仰與性格的考驗，老實說我已經準備好了。因為阿拉絕不會給予你無法克服的挑戰，接受考驗是神賜予我們最好的禮物。」

化身「助教」場邊督戰

對於加拿大隊友在賽後高舉其戰衣致敬、並在看台及社交媒體上湧現的萬千祝福，干拿顯得極為感動，並幽默地表示，即使無法親自上陣，他亦不會缺席這趟世界盃之旅：「我的加拿大兄弟們，我現在已經將自己轉化為『助理教練』，會在場邊全力支持你們。我想讓你們知道，我從心底裡愛著你們，我們的兄弟情誼對我而言高於一切。你們昨天所做的一切（高舉球衣），將會永遠留在我的心中。我很快就會回來，我們會繼續一起創造更多美好的回憶。」

目前加拿大在 B 組積4分形?大好，雖然痛失這位「X因素」中場，但有干拿在場邊化身「精神領袖」及「客串助教」的強大精神支持，相信這股兄弟情誼將會化為楓葉國大軍爭取殺入淘汰賽的最強動力。

