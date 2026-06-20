世界盃2026│土耳其世盃前曾稱目標入決賽 國民睇唔過眼嘲諷 教練：我地好大期望！

土耳其成為今屆世界盃第2支出局的球隊，網民重提其隊長查漢奴古(Hakan Calhanoglu)於決賽周展開前高呼要入決賽的說法，就連土耳其國民都睇唔過眼，在社交媒體嘲諷球隊的表現。而該隊教練蒙迪拿指球隊本身的確有好大期望，但瘋狂起腳62次都入唔到波，是50年一遇的事。

查漢古奴決賽周前稱目標入決賽

陣中有9位球員在歐洲五大聯賽效力的土耳其，3大主將更是豪門核心，包括國際米蘭中場查漢奴古、皇家馬德里超新星艾達古拿，以及祖雲達斯鋒將基倫耶迪斯，被視為黑馬球隊之一。隊長查漢奴古在世盃展開前，更指出球隊的目標是殺入決賽，認為大軍既有潛質又有即戰力，可以掀起風波。然而該隊成績強差人意，D組首輪0:2不敵澳洲，周五次輪再以0:1負巴拉圭，徒有控球率而踢來不切實際。

網民嘲諷叫大軍唔好搭飛機回腳

該國國民亦頂唔順球隊，瘋狂在互聯網上嘲諷，有人指「射門射到明天都不會有用」、「等看教練厚臉皮說球隊踢得好」、「為何將皮球吊入禁區就認為有入球呢？難度土耳其有1米9的中鋒嗎？」、「0入球0分0尊嚴，三零套餐。建議別坐飛機回國﹗」、「幸好土耳其女排在世界女排聯賽表現出色」。

蒙迪拿：50年一遇的不入球走勢

土耳其教練蒙迪拿賽後失望道：「我非常非常難過，國民對我們很巨大期望，我們對自己都有很大期望，我為土耳其足球難過。我從事足球行業35年了，我們兩場共有62次射門，控球率更不用說了，但未能取得入球，這在正常情況50年才一遇。」