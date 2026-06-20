英超｜畢特質疑森馬維「穩定性」不足 反對曼聯開5年合約

曼聯在轉會市場上積極擴軍，紅魔高層已將下一個目標鎖定為左翼。據報曼聯已開始與韋斯咸接觸，計劃向其24歲荷蘭翼鋒森馬維(Crysencio Summerville)開出一份為期5年的長約。然而，曼聯名宿畢特(Nicky Butt)對此卻大潑冷水，直言森馬維的「穩定性」有極大隱憂，強烈反對球會向其奉上5年長約。

轉會費估值5,000萬鎊

森馬維與韋斯咸的合約直至2029年，由於韋斯咸上季不幸降班，會方預計要價高達5,000萬鎊(約5.17億港元)才肯放人 。此外，這筆交易的推進也與拉舒福特（Marcus Rashford）的前途息息相關。由於巴塞隆拿並未在期限前啟動其3,000萬歐羅(約2.7億港元)的買斷條款，主帥卡域克（Michael Carrick）亦表態希望留下他合作。

對於曼聯欲以5,000萬鎊及5年長約鎖定森馬維的計劃，畢特直言對方並非球星料子：「他是一名極具爆發力的球員，踢法賞心悅目，但我認為他的穩定性嚴重不足。曼聯確實需要增強陣容深度，但引入他的轉會費絕對不應該是個天文數字。」

畢特倡作「板凳奇兵」而非核心

雖然森馬維在今屆世界盃首戰為荷蘭國家隊披甲時表現亮眼，但畢特認為這並不足以證明他有能力立足曼聯正選 ：「如果他想躍升到另一個層次，他必須變得更加穩定 。我贊成簽入他，但這應該是為了加強板凳深度 。看看我們的宿敵，當你看到對方的正選陣容已經很強，後備席上還坐著四個能隨時改變比賽的球員，那才是巨大的優勢。」

畢特回顧上季曼聯在主場不敵列斯聯的比賽，指出當時後備席上的球員質素完全不合格，因此曼聯確實急需擴充兵源 。不過，他強調球會應避免重蹈覆轍，不應盲目向這名仍需證明自己的荷蘭翼鋒提供5年長約及高昂轉會費，否則隨時會令紅魔在財政上再次「綁手綁腳」。

