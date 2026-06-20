世界盃2026｜拉芬夏比洛尼大腿舊患復發 巴西恐因規則「無法補選」被逼少一人

巴西在世界盃分組賽次輪以3:0大勝海地，但這場勝仗卻蒙上了沉重陰影，正選前鋒拉芬夏比洛尼（Raphinha）在比賽上半場一次衝刺中，右大腿後側肌肉舊患復發被逼退下火線。巴西足總賽後證實他已開始接受治療，並將於周六進行詳細檢查。最令巴西教練組憂心的是，一旦拉芬夏比洛尼因傷退出大名單，根據國際足協規則，巴西將無法徵召球員遞補，爭冠路上被逼要「少踢一人」！

右大腿不適周六詳細檢查 一年內四度重創同位置

在今仗第38分鐘，拉芬夏比洛尼在進攻衝刺後突然感到大腿不適，隨即主動要求換出。賽後，巴西足總發表聲明：「拉芬夏比洛尼右大腿後側肌肉疼痛，已開始接受治療，並將於周六進行重新評估。」據悉，醫療團隊將為他進行影像學檢查，若證實為肌肉拉傷或撕裂，他將要告別今屆世界盃。這已是拉芬夏比洛尼過去一年內，第四次遭遇右大腿後側肌肉的相同傷情。此前效力巴塞期間，他曾因此傷累計缺陣長達105天。

規則限制退隊不能補選

更不幸的是，根據世界盃條例，賽事正式展開後，若有球員因傷退出大名單，球隊將「不獲允許」徵召替補球員。這意味著一旦拉芬夏比洛尼退隊，森巴軍團在餘下的世界盃爭冠路上，只能以25人作戰。

