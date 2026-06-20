世界盃2026｜斯加拉薩65秒快速開記錄 巴拉圭踢少一人下死守1:0挫土耳其
更新時間：13:32 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:32 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:32 2026-06-20 HKT
世界盃D組由巴拉圭對上土耳其一戰戲劇性十足，先有馬迪亞斯加拉薩65秒創今屆最快入球，但半場米基爾阿米朗因掩口說話領紅離場，但土耳其在踢多一人下，猛攻下依然無法扳回一球，最終巴拿以1:0爆冷擊敗土耳其。
今場一開波巴拉圭便搶得先機，開波僅65秒內祖利安斯素頭槌頂出禁區頂，斯加拉薩接應後起腳射向底角破網，助巴拉圭以1:0領先，32分鐘土耳其有梅迪穆度亞頭槌，但撞到楣底後彈出，但之後劇情出現變化，半場完前阿米朗因掩口對穆度亞說話，經VAR核實後直接領紅離場。
在踢多一人下土耳其展開圍攻，單是下半場控球率就高達8成，但在巴拉圭死守下也難以攻破大門，尾段士耳其也有不少機會，89分鐘由簡烏孫起腳被撲出，丹尼斯古爾後上補射但偏出，補時階段最後階段，由艾達古拿傳入禁區，美列迪美羅雖跳贏但頭槌頂向柱邊，最終巴拉圭在踢少一人下成功守住1:0，士耳其亦宣告提前出局。
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