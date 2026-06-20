Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜斯加拉薩65秒快速開記錄 巴拉圭踢少一人下死守1:0挫土耳其

足球世界
更新時間：13:32 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:32 2026-06-20 HKT

世界盃D組由巴拉圭對上土耳其一戰戲劇性十足，先有馬迪亞斯加拉薩65秒創今屆最快入球，但半場米基爾阿米朗因掩口說話領紅離場，但土耳其在踢多一人下，猛攻下依然無法扳回一球，最終巴拿以1:0爆冷擊敗土耳其。

今場一開波巴拉圭便搶得先機，開波僅65秒內祖利安斯素頭槌頂出禁區頂，斯加拉薩接應後起腳射向底角破網，助巴拉圭以1:0領先，32分鐘土耳其有梅迪穆度亞頭槌，但撞到楣底後彈出，但之後劇情出現變化，半場完前阿米朗因掩口對穆度亞說話，經VAR核實後直接領紅離場。

在踢多一人下土耳其展開圍攻，單是下半場控球率就高達8成，但在巴拉圭死守下也難以攻破大門，尾段士耳其也有不少機會，89分鐘由簡烏孫起腳被撲出，丹尼斯古爾後上補射但偏出，補時階段最後階段，由艾達古拿傳入禁區，美列迪美羅雖跳贏但頭槌頂向柱邊，最終巴拉圭在踢少一人下成功守住1:0，士耳其亦宣告提前出局。
 

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
路透社
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
10小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
19小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
2小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山互動惹熱議 極有默契女方默默守候 相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山互動惹熱議  極有默契女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
4小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
14小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
22小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
20小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
即時中國
6小時前