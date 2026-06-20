世界盃2026│新例遮口說話罰紅牌 巴拉圭阿米朗中招被逐 上場已成新例「白老鼠」

今屆美加墨世界盃加入多項新條例，其中一項就是球員用手或球衣遮掩口部說話，有機會被罰紅牌。巴拉圭中場米基爾阿米朗(Miguel Almiron)成為首位中招的球員，此子在周五D組次輪對土耳其時，向對手梅迪穆度亞(Mert Muldur)說話時用手遮口，後者隨即向球證艾雲巴頓投訴，巴頓翻看VAR後出示紅牌。有趣的是阿米朗上場因另一新例「身份誤判」領黃牌，如今再做「白老鼠」。

阿米朗遮口說話領紅牌

今場進行到上半場補時階段時，比賽因犯規而暫停，雙方球員出現爭執。此時曾效力紐卡素的中場米基爾阿米朗，向土耳其鋒將梅迪穆度亞用手遮口說話後，後者隨即向艾雲巴頓投訴。由於國際足協在今屆世盃修例，球員用手或球衣遮掩口部說話，有機會被罰紅牌，VAR隨即介入事件，並要求球證艾雲巴頓到場邊觀看事件重播，他確認阿米朗違反新例，出示紅牌驅逐他離場。

上場因「身份誤判」被追罰黃牌

阿米朗再次成為新例的「白老鼠」，事緣D組首輪巴拉圭1:4不敵美國時，此子於下半場在邊線扭過美國隊長添列姆後跌低，球證向添列姆出示黃牌，判罰球予巴拉圭。然而VAR利用新例「身份誤判」(Mistaken Identity)介入，指阿米朗插水向他出示黃牌，並取消原本給予添列姆的黃牌。