世界盃2026｜蘇格蘭兩次爭議極刑遭無視惹爭議 裁判專家認同是12碼 名宿唱反調

美加墨世界盃 C 組次輪，摩洛哥憑藉沙巴利（Ismael Saibari）開賽71秒的入球以1:0擊敗蘇格蘭，賽後蘇格蘭不滿對手有兩次12碼犯規未有被判罰，有裁判專家撐蘇格蘭應獲12碼，但愛爾蘭名宿堅尼認為是「插水」。

麥湯米尼禁區遭踢跌 裁判專家力撐是12碼

今場最具爭議的一幕現在下半場尾段，當時蘇格蘭中場悍將麥湯米尼（Scott McTominay）引球強攻殺入禁區，被摩洛哥中場球員艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）從後掃跌。烏茲別克籍球證坦達謝夫（Ilgiz Tantashev）及視像助理裁判（VAR）均認為摩洛哥球員已觸及皮球，因而拒絕判罰極刑。然而，獨立電視台（ITV）著名球證分析師安高爾（Christina Unkel）在賽後斬釘截鐵地指出，蘇格蘭被搶奪了應得的12碼：「VAR 首要看的是防守球員有沒有觸球，答案是『沒有』。重播清晰看見對手從後絆倒麥湯米尼的左下肢，這是一次非常明顯的漏判，球證和 VAR 都犯了重大錯誤。」擔任旁述的蘇格蘭名宿麥哥斯（Ally McCoist）亦贊同這是一次嚴重的誤判。

堅尼、普斯迪高古唱反調：他只是「順勢倒地」

不過，這記12碼並非人人皆同情。愛爾蘭名宿堅尼（Roy Keane）直指：「這絕不是12碼。很簡單，他（麥湯米尼）只是自己想倒地而已，這是有本質區別的。」前熱刺主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）亦站在堅尼一邊：「雖然防守球員確實伸了腳，但我不認為那種程度的接觸足以構成12碼，他（麥湯米尼）本就準備倒下。」

除了這次爭議判決，蘇格蘭在下半場初段亦曾有約翰麥甘尼（John McGinn）在禁區內被同一位球員艾拿奧爾侵犯跌倒，球證同樣沒有判罰12碼。麥湯米尼在完場時顯得極度憤怒，上前與球證理論時更激動抗議。