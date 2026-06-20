世界盃2026│坦哈格認為C朗適合踢世盃 分析稱葡萄牙要考慮如何兼容他

前曼聯主教練坦哈格在今屆美加墨世界盃，為荷蘭媒體《荷蘭廣播聯盟》(簡稱NOS)擔任嘉賓評述員，以教練角度分析比賽。這名曾在紅魔期間與葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)鬧翻的教頭，認為世盃節奏更適合此子發揮，但同時亦稱老去是自然規律，葡軍要考慮在成績的層面上如何兼容他。

認為C朗適合踢世盃多過英超、歐聯

C朗拿度在K組首輪表現差勁，面對剛果民主共和國時僅得25次觸球，3次射門俱未能命中目標，包括錯失2次黃金機會，被外界批評。4年前執教曼聯時與C朗鬧翻，並將他踢出正選陣容的坦哈格，認為世盃比英超和歐聯更適合C朗踢：「我認為相比英超或歐聯，世界盃的節奏和強度或許更適合他，所以他仍然有作為。」然而他亦指C朗老去是不爭的事實，「到了某個階段，老去是自然規律，巔峰期總會結束，他能否在今屆世盃再創奇蹟，我都很想知道。」

葡萄牙要如何兼容C朗和成績

葡萄牙教練馬天尼斯一直信任C朗，以他為正選，但後者越來越力不從心，坦哈格指以葡軍的實力至少入4強，球隊要平衡C朗的存在：「葡萄牙2年前贏得歐國聯，他們擁有堪稱恐怖的陣容深度，接道理至少入4強。問題在於如何兼容成績和C朗的角色，這是巨大的挑戰，畢竟所有人都希望C朗舉起世界盃。」

透露踢走C朗的原因

此外，節目另一位主持人曾向坦哈格詢問，C朗是否會檢查隊友的飲食習慣時，他指出後者不會望向別人的餸菜，只專注自己，並指自C朗離隊後，就再無聯絡。坦哈格亦指及當年踢走C朗時的想法，「作為教練，團隊利益永遠高於個人。而在當時，兩者並不兼容。」