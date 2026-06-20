世界盃2026│C朗未婚妻被AI文章呃鬧尼維斯女友 姊姊加入戰團鬧人

葡萄牙巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗，國內譯C羅)在美加墨世界盃首仗表現未如理想，隨後更令互聯網分裂，不少球迷在網上聲援他，但同樣亦有大量網民還擊對罵。事件繼續發酵，C朗的身邊人亦加入戰團，其未婚妻佐堅娜誤信一篇假冒葡軍中場祖奧尼維斯女友發出的帖文，直斥其行為；而C朗的姊姊就開腔，指球迷對這位葡萄牙星將欠尊重。

網民回擊撐C朗

在C朗被各界批評表現差勁後，互聯網上隨即出現還擊聲音，有人針對葡萄牙中場般奴費南迪斯，斥他抱怨前者搶走入球機會的行為不要得；而葡軍中場祖奧尼維斯受訪時的「C朗和我們其他人沒有區別」言論，亦被批評欠尊重，謾罵聲不絕。

未婚妻、姊姊加入戰團

事件繼續發酵，網上更出現不少假消息。一張已證實是AI改圖的圖片在網上廣傳，截圖內容是祖奧尼維斯的女友回復球迷時寫：「告訴你歷史最佳(指C朗)快點退役吧，他太自私了。」墨西哥媒體《Record》轉發這張圖片，引起C朗未婚妻佐堅娜的注意，並在帖文下諷刺地評論：「嘩﹗這一代人真是『後生可謂』」她明顯被不真實的消息欺騙。

C朗上載與隊友合照證團結

而向來護弟心切的C朗姊姊，亦加入戰團批評質疑者。她轉載一篇《C朗球迷攻入國家隊隊友社交媒體，要求尊重隊長》的報導，並發文斥球證欠尊重：「尊重？他們連對自己的家人都沒有尊重，更何況是對一個無需向任何人證明甚麼，只是因為熱愛而站在球場上的男子漢呢？忘恩負義的無恥之徒。」C朗本人反而相當冷靜，在社交媒體上載與隊友的合照，並配文：「永遠團結在一起﹗」藉此表示球隊沒有因為網上的輿論而受到影響。