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世界盃2026｜海地成首支被淘汰球隊 根夏梅開二度助巴西3:0大勝

足球世界
更新時間：10:57 2026-06-20 HKT
發佈時間：10:57 2026-06-20 HKT

世界盃分組賽次輪C組由巴西對上海地，「森巴軍團」上戰對摩洛哥表現略嫌失色，遭1:1逼和，今戰對上海地火力全開，由今場擔正的馬菲奧斯根夏上半場梅開二度，加上雲尼斯奧斯祖利亞錦上添花下以3:0大勝，海地亦因首場輸給蘇格蘭下成首支被淘汰隊伍。

今場巴西就上戰失利有作出調整，最重要的必然是由根夏擔正前鋒的位置，而在23分鐘就有成效，由雲尼斯奧斯邊路突破後起腳被門將撲出，但皮球落點不遠根夏後上撞射破網先開記錄，這位曼聯鋒將陸續有來，36分鐘再有雲尼素斯攔截後，交出精妙直傳由根夏接應後左腳「拗盡腰」高難度起腳再得手，梅開二度兼拉開成2:0，之後輪到雲尼素斯有斬獲，接應盧卡斯柏基達長傳殺入禁區燙射入網為「森巴軍團」以3:0返回更衣室。

易邊後主帥安察洛堤亦開始陸續收起主要，63分鐘海地有大機會，列卡度阿迪接應角球頭槌，但被艾利臣比加撲出，之後巴西雖有不少攻勢，但未能再有入球，最終以3:0大勝海地。而海地因首戰以0:1不敵蘇格蘭，因此就算最後一輪擊敗摩洛哥亦因對賽規則，成今屆首支被淘汰球隊。

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