Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜摩洛哥71秒開紀錄 1球小勝蘇格蘭

足球世界
更新時間：08:10 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:10 2026-06-20 HKT

世界盃C組第二輪，摩洛哥憑71秒的入球，以1：0小勝蘇格蘭。

摩洛哥開賽71秒便打開紀錄，沙巴利接應傳送入楔，蘇格蘭防線裝越位失敗，沙巴利抽射網頂入。10分鐘，蘇格蘭賴恩基士堤於中路控球被迫甩，摩洛哥隨即反擊，但左路傳中略門而過。摩洛哥上半場的攻勢較有威脅，但半場只能維持領先1：0。

摩洛哥71秒開紀錄。路透社
摩洛哥71秒開紀錄。路透社
蘇格蘭進攻均無功而還。路透社
蘇格蘭進攻均無功而還。路透社
摩洛哥1：0蘇格蘭。路透社
摩洛哥1：0蘇格蘭。路透社
摩洛哥1：0蘇格蘭。路透社
摩洛哥1：0蘇格蘭。路透社

麥甘尼被踢跌 球證沒判12碼

蘇格蘭下半場初段嘗試反撲，47分鐘，蘇格蘭的約翰麥甘尼引球推進，被摩洛哥守將艾拿奧爾在禁區內踢跌，蘇格蘭將帥隨即投訴，希望獲判12碼。但球證沒有表示，經VAR翻看後同意球證判決。

之後摩洛哥再展開一輪攻勢，沙巴利於51分鐘接應回傳起腳，被蘇格蘭門將積亨特利救到後彈楣出底線。摩洛哥緊接的角球亦相當有威脅，但同樣被亨特利化解。蘇格蘭末段狂攻，但始終未能製造極具威脅的射門；隨着蘇格蘭角球最後一擊被解圍，摩洛哥以1：0小勝。

摩洛哥賽後以1勝1和得4分暫列榜首，蘇格蘭則以3分暫列次席。摩洛哥最後一輪的對手是海地，蘇格蘭則要硬撼巴西。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
15小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
9小時前
路透社
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
5小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
17小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
19小時前
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
15小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
23小時前
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
即時中國
2小時前
外傭姐姐係隱形富豪？ 床底塞滿名牌包包 驚人真相曝光 自爆靠一經營手法賺夠回鄉買兩塊地｜Juicy叮
外傭姐姐係隱形富豪？ 床底塞滿名牌包包 驚人真相曝光 自爆靠一經營手法賺夠回鄉買兩塊地｜Juicy叮
時事熱話
20小時前