世界盃2026｜摩洛哥71秒開紀錄 1球小勝蘇格蘭

世界盃C組第二輪，摩洛哥憑71秒的入球，以1：0小勝蘇格蘭。

摩洛哥開賽71秒便打開紀錄，沙巴利接應傳送入楔，蘇格蘭防線裝越位失敗，沙巴利抽射網頂入。10分鐘，蘇格蘭賴恩基士堤於中路控球被迫甩，摩洛哥隨即反擊，但左路傳中略門而過。摩洛哥上半場的攻勢較有威脅，但半場只能維持領先1：0。

摩洛哥71秒開紀錄。路透社

蘇格蘭進攻均無功而還。路透社

摩洛哥1：0蘇格蘭。路透社

摩洛哥1：0蘇格蘭。路透社

麥甘尼被踢跌 球證沒判12碼

蘇格蘭下半場初段嘗試反撲，47分鐘，蘇格蘭的約翰麥甘尼引球推進，被摩洛哥守將艾拿奧爾在禁區內踢跌，蘇格蘭將帥隨即投訴，希望獲判12碼。但球證沒有表示，經VAR翻看後同意球證判決。

之後摩洛哥再展開一輪攻勢，沙巴利於51分鐘接應回傳起腳，被蘇格蘭門將積亨特利救到後彈楣出底線。摩洛哥緊接的角球亦相當有威脅，但同樣被亨特利化解。蘇格蘭末段狂攻，但始終未能製造極具威脅的射門；隨着蘇格蘭角球最後一擊被解圍，摩洛哥以1：0小勝。

摩洛哥賽後以1勝1和得4分暫列榜首，蘇格蘭則以3分暫列次席。摩洛哥最後一輪的對手是海地，蘇格蘭則要硬撼巴西。