摩洛哥球星夏基美被指控強姦，經過數年的調查後，案件將正式進入刑事審訊。夏基美隨即回應：「正義直視著我的眼睛，告訴我：『如果你不是名人，這案件根本不會存在。』」

這個消息在摩洛哥今晨鬥蘇格蘭前傳出，夏基美照樣有上陣。至於案件事緣2023年2月，當時一名24歲女子報案，指控在夏基美的住所內遭到強姦。經過長達3年的廣泛司法調查後，檢方正式提請開審，最終司法移交裁決亦獲上訴法院確認。法國上塞納省司法當局最終裁定，調查所得證據足以對這名27歲球員展開正式刑事審訊。

夏基美今晨為摩洛哥上陣。美聯社

夏基美面臨強姦指控。美聯社

夏基美為摩洛哥上陣。美聯社

夏基美：滿懷期待，終可為自己發聲

夏基美在社交平台X發文回應：「今天，一個並非屬於我的故事，正以犧牲我的家人、我的生活，最重要的是犧牲真相為代價被講述。我覺得自己已經成為了容易被攻擊的目標。我從第一天起就一直在等待這場審訊，現在我滿懷期待。終於，我可以為自己發聲了。」

至於民事方的法律代表，對上訴法院的裁決表示歡迎，形容這是邁向公義一步：「偵查法庭裁定，有足夠證據指控夏基美犯下強姦罪。這個裁決與案件中的證據完全吻合，裁決為我的當事人帶來了慰藉與希望。希望這場審訊能夠幫助其他女性，進一步瓦解圍繞性暴力中，否認和有罪不罰的堡壘，這在男子足球世界亦沒有例外。」