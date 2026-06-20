世界盃2026｜禾仙夏母親抵達美國 周日入場見證兒子鬥烏拉圭

佛得角門將禾仙夏將於周日領軍鬥烏拉圭，而他的母親將可以在觀眾席上，現場見證兒子踏上世界盃賽場。禾仙夏的母親今晨已經抵達美國，並向兒子送上祝福。

禾仙夏在首戰鬥西班牙貢獻7次撲救，助球隊以0：0守和西班牙，取得隊史於世界盃第一分。這名40歲門將當選該仗最佳球員，一戰成名。但他賽後落淚，指母親因為簽證費用無法飛赴美國。到了第二場分組賽，禾仙夏的母親將會入場觀戰。

「祝他好運，打好這場比賽」

禾仙夏母親Evora的簽證費用早前獲得特別豁免，Evora今晨飛抵美國，在當時間下午3時53分從邁阿密國際機場入境大堂步出，她身穿粉紅色上衣，面帶笑容與國際足協（FIFA）的工作人員握手。在FIFA和機場工作人員的陪同下，她穿過一小群守候的記者，隨後步入電梯，繼續行程，準備在周日對陣烏拉圭的H組賽事前與兒子重聚。她向兒子送上祝福：「祝他好運，祝他打好這場比賽。」

禾仙夏早前表示，很高興母親終於能夠親眼見證他在世界盃上陣，但同時表明，他希望外界重新將焦點放回足球本身，因為佛得角正備戰一場可能令他們更接近淘汰賽的關鍵賽事。佛得角位於H組，首戰賽和西班牙後，他們將於周日鬥烏拉圭，而分組賽最後一戰的對手是沙特阿拉伯。