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世界盃2026｜普列錫缺陣美國照輕取澳洲 兩戰全勝成第二支出線隊

足球世界
更新時間：05:18 2026-06-20 HKT
發佈時間：05:18 2026-06-20 HKT

世界盃D組，東道主之一的美國迎戰澳洲，雖然主將基斯甸普列錫因傷缺陣，仍憑上半場兩個入球以2：0輕取對手。美國兩戰全勝，成為繼墨西哥後、第二支出線淘汰賽的球隊。

美國上半場入兩球

美國首次以4：1擊敗巴拉圭，今晨迎戰澳洲賽前有普列錫因傷缺陣的壞消息，但無阻他們取勝。這支東道主於11分鐘打開紀錄，科拿連巴洛根於左路盤球壓落底線傳中，列卡度柏比已在中路準備接應，走在他前面的澳洲守將卡美倫貝基斯情急下將皮球踢入己隊大門，美國憑這個烏龍球領先1：0。

美國44分鐘一次右路罰球傳予禁區頂的達斯起腳，他的射門省中人彈高，阿歷斯費文衝前補中，旁證立即舉旗示意越位。但經VAR翻看後推翻判決，美國領先2：0完半場。

美國2：0澳洲。路透社
美國2：0澳洲。路透社
球證於下半場補時抽筋。路透社
球證於下半場補時抽筋。路透社
美國成為墨西哥後，第二支出線淘汰賽的球隊。路透社
美國成為墨西哥後，第二支出線淘汰賽的球隊。路透社
美國2：0澳洲。路透社
美國2：0澳洲。路透社

澳洲下半場搶回不少攻勢，更於62分鐘有一次黃金機會，伊蘭觀達接應直線後於右路快放落底線，他之後輕輕回傳，為隊友基斯甸禾柏圖「校好炮台」，但後者無人看管下起腳高出。之後干拿麥卡菲禁區頂燙射乏力，被美國門將馬特費斯一抱入懷。

球證於下半場補時抽筋

戰至下半場補時4分鐘，賽事因為德國籍球證Felix Zwayer抽筋一度暫時。他需要坐在地上，由澳洲球員以及旁證幫忙拉筋，第四球證Katia Garcia亦跑入場內送上能量飲補充體力。球賽之後重開，Zwayer成功撐到尾並吹起完場哨聲。美國以2：0擊敗澳洲，於D組兩戰全勝排榜首，澳洲的戰績則是1勝1負。

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