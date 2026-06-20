世界盃2026｜阿根廷媒體誤報美斯父親死訊 主持人請辭 多人被解僱

阿根廷電視節目Luzu TV日前報導美斯父親離世，並暗示美斯因此不會再於世界盃上陣。該報導引發軒然大波，美斯家人發表聲明證父親健在；該節目多名團隊成員因為這次誤報被解僱。

美斯正隨阿根廷大軍力爭衛冕世界盃，他在首戰鬥阿爾及利亞連中三元後，正準備下一場鬥奧地利，但原來父親正在醫院養病。阿根廷Luzu TV的主持人賓拿（Florencia Pena）日前更在節目中宣布，美斯的父親Jorge Messi已經離世。

父親正留院治療 「情況正在好轉」

美斯的家人隨即澄清Jorge目前正在醫院接受治療，雖未有透露入院的原因，但表示「情況正在好轉」。該聲明對於Luzu TV的報道表示強烈不滿，「在這樣的時刻，我們呼籲負責任、審慎和人道的態度。一個人的健康狀況，以及其身邊親人的心理平靜，不應成為猜測或不負責任媒體的八卦對象」。

美斯首戰連中三元。路透社

美斯正備戰第二場分組賽鬥奧地利。路透社

阿根廷媒體誤報美斯父親死訊。路透社

主持人：製作團隊提供錯誤資訊

得知誤報後，賓拿隨即請辭，並向美斯及其家人道歉：「我向美斯家族致歉，我能想像他們正經歷怎樣可怕的時刻。我深感羞愧，自己成了這份痛苦的傳播者。我必須澄清，這個錯誤資訊是節目製作團隊在直播期間提供給我的，並聲稱已經核實，而我選擇相信了。即便如此，我仍要為自己成為這個錯誤的一部分而承擔責任，這正是我決定辭職的原因。我再次由衷致歉。」

10個品牌終止贊助Luzu

據阿根廷媒體報道，多達10個品牌在誤報事件之後，已即時終止贊助Luzu。Luzu在事件後發表道歉聲明，並補充涉事的成員已被解僱：「未經事先核實便播放敏感資訊，是無法接受的。Luzu TV管理層已決定與所有相關責任人終止合作，賓拿亦已決定主動請辭。我們重申對負責任、尊重且嚴謹的新聞傳播的承諾。」