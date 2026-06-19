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世界盃2026預告｜美國硬撼澳洲雙方力爭提早晉級 巴西鬥海地劍指全取3分保晉級

足球世界
更新時間：17:20 2026-06-19 HKT
發佈時間：17:20 2026-06-19 HKT

世界盃小組賽D組深夜或又再出爐一支晉級隊伍，由2支小組已取得一勝的球隊對壘，美國將對上澳洲，勝利的一隊將直接取得晉級資格。C組亦再有巴西迎戰海地，上戰對摩洛哥賽和後，「森巴軍團」急需一勝去確保出線資格。

美國vs澳洲（ViuTV99台，Now616/618 深夜3:00）

東道主之一的墨西哥已提前一輪晉級淘汰賽，另一東道主之一的美國今日深夜亦有機會提前晉級，今場將對上同樣有一勝的澳洲，若能取勝即可鎖定出線，上場美國對巴拉圭已展現出濃厚的進攻意慾和不俗的組織力，加上有主場加持下勢直取澳洲，但「袋鼠軍團」同樣不容小覷，上場爆冷擊敗土耳其士氣正盛，加上強靭的後防相信亦可再創神奇。

蘇格蘭vs摩洛哥（Now616/618 早上6:00）

C組先由一支獨秀有一勝的蘇格蘭對上摩洛哥，雖然目前蘇格蘭以3分位列榜首，然而對實力平平的海地實際上表現亦沒有太壓倒性的優勢，今場對上實力較強捍，加上更有組織的摩洛哥相信會是一場惡戰，但蘇格蘭若能取勝亦可直接出線，相信可成為爭勝助力。

巴西vs海地（Now616/618/688 早上8:30）

巴西首戰1:1逼和摩洛哥，雖然單純就賽果而言尚可接受，但表現上未如人意，在踢法明顯傾向傳控和逼搶下，在缺乏過往的「森巴味」外，亦沒有太亮眼的表現，而海地上戰亦有表現出不俗的防守，加上不錯的身體對抗，對巴西而言今戰除了是搶分的好機會外，也是一個很好的機會去驗證和適應戰術。

土耳其vs巴拉圭（Now616/618 早上11:00）

土耳其和巴拉圭首戰齊失利，前者爆冷不敵澳洲，同一時間亦暴露出球隊在組織上和身體條件上的缺點，巴拉圭上仗亦大敗美國，後防問題原形畢露，今場2支淘汰邊緣的球隊相遇，優先目標必然是全取3分保出線，亦可以經歷宂失利後回復狀態。

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世界盃分組賽開波時間

世界盃淘汰賽階段開波時間

今屆世界盃的參賽隊伍增至48支球隊，共分12組（A組至L組），每組由4支球隊爭奪出線席位。每個小組成績最好的頭兩支球隊，可直接晉身32強；而綜合計算成績最好的小組第3名球隊（共8支），亦可獲得出線資格。來到32強，開波時間繼續「無定向」，基本上由凌晨12時至上午11時都有比賽展開。

 

 

 

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