英超｜上季全勤仍難逃現實 31歲勞基梳爾欲續約曼聯必須大幅減薪
更新時間：16:15 2026-06-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-19 HKT
即將31歲的曼聯左閘勞基梳爾（Luke Shaw），與球會尚餘一年合約，而合約內容並不含續約選項。據英國媒體披露，曼聯已明確表態，若這位周薪高達20萬鎊(約207萬港元)的英格蘭國腳希望續約留隊，勢必要接受大幅減薪，否則球會將另覓接班人。
首度全季無傷「打足38場」
自2014年加盟以來，梳爾已在奧脫福效力12季。過去常受傷患困擾的他，上季（2025-26球季）奇蹟地交出完美答卷，不僅全季無傷，更成為曼聯英超史上僅第5位單季38場聯賽全數正選上陣的球員。
然而，曼聯高層考慮到他在2027年夏天將年滿32歲，且過往12季有多達6季上陣不足20次，對維持其高薪極有保留。若要續約，曼聯極可能參考今年4月與另一老將哈利馬古尼（Harry Maguire）續約的折衷方案：調低基本周薪，但加入與歐聯資格及上陣次數掛鉤的豐厚浮動獎金。
重返歐聯急於左路補強
曼聯來季重返歐聯，賽程將大增，因此球會正積極為左路進行年輕化補強。目前，無緣英軍世盃大軍的紐卡素年輕左閘利維斯賀爾（Lewis Hall）對加盟持開放態度；而隨韋斯咸降班的左翼森馬維（Crysencio Summerville）亦是紅魔的獵物。面對新星的競爭，梳爾若想終老奧脫福，看來必須在薪酬上作出讓步。
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